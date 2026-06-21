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Meia da Argentina responde técnico da Espanha após polêmica: 'Se vê em campo'

Albiceleste busca segunda vitória na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 22:07
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Meia da Argentina, Enzo Fernández concede coletiva durante a Copa do Mundo
Meia da Argentina, Enzo Fernández concede coletiva durante a Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Meia da Argentina, Enzo Fernández respondeu um questionamento provocado por Luís de La Fuente, técnico da Espanha. Após a vitória da Fúria, o treinador afirmou que sua equipe teria o melhor setor de meio-campo do mundo.

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    Em coletiva na véspera do jogo entre Argentina e Áustria, Enzo Fernández elogiou o meio-campo da Espanha e não quis entrar em muita polêmica. Ainda assim, o atleta do Chelsea afirmou que a declaração de Luís de La Fuente não passa de uma opinião.

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    - São opiniões e não vou entrar em polêmica. A Espanha tem um dos melhores meio-campos do mundo, pois tem grandes jogadores. No fim, são opiniões. O melhor ou não se vê dentro de campo. A Argentina sempre se destacou por seus meias. Temos muitos bons, é a base de tudo, pois somos bons com os pés.

    Além dessa questão, Enzo Fernández destacou a importância de Lionel Scaloni e Messi em seu estilo de jogo com a Argentina. O jogador afirmou ter uma postura diferente em relação ao seu estilo no Chelsea, mas elogiou o trabalho do treinador da Albiceleste.

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    - Scaloni me pede que eu distribua e chegue na área. É a função que me pede para cumprir. Messi nos dá muita liberdade dentro de campo e eu gosto de ser a base da equipe, ter contato com o time. Me dá confiança. No Chelsea, eu jogava mais na frente, mas me sinto muito cômodo ao lado de Alexis (Mac Allister) e chegando na área.

    Nesta segunda-feira (22), a Argentina encara a Áustria em busca da segunda vitória na Copa do Mundo e visando uma classificação antecipada ao mata-mata do torneio.

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    Enzo Fernández durante treino da Argentina na Copa do Mundo
    Enzo Fernández durante treino da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/AFP)
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