Davide Ancelotti diz que Neymar 'tem uma chance' de ir à Copa

Auxiliar técnico da Seleção Brasileira, Davide Ancelotti declarou que Neymar "tem uma chance" de estar na Copa do Mundo. O jogador do Santos esteve em todas as listas largas de Carlo Ancelotti, mas não foi convocado para nenhum dos dez jogos do treinador até aqui.

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— A lista final será divulgada em 18 de maio. Claro, ele é o artilheiro da Seleção e tem uma chance. Ele tem tempo para dar o seu melhor e tentar entrar na lista — afirmou Davide, que também é filho do treinador da Seleção, em entrevista ao podcast Euro Leagues, da britânica BBC Radio 5 Live.

A ausência de Neymar na última convocação foi vista como um indicativo de que o jogador do Santos tem poucas chances de ir para a Copa do Mundo. Os amistosos diante de França e Croácia foram a última oportunidade de Carlo Ancelotti conviver com o jogador antes de definir a lista do Mundial. Ainda assim, Davide considera que Neymar pode aparecer entre os 26 nomes.

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— No final, é uma decisão que o treinador tomará, e ele tem tempo para tomá-la —, ponderou.

Presença de Neymar na Copa do Mundo é uma incógnita (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Davide Ancelotti elogia Estêvão e Vini Jr.

Na mesma entrevista à BBC, Davide Ancelotti falou sobre o potencial de Estêvão e definiu Vini Jr. como "um dos jogadores mais talentosos do mundo".

— Vinicius é um craque do futebol. Ele é um dos jogadores mais talentosos do mundo, e carrega esse peso porque todos esperam que ele vença o jogo sozinho. As expectativas sobre ele são maiores do que sobre qualquer outro jogador, talvez apenas (menor da)sobre Kylian Mbappé neste momento —, avaliou Davide Ancelotti.

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Sobre Estêvão, o auxiliar técnico da Seleção disse que "tem um talento enorme" e que tem tudo para surpreender a Europa.

— Temos muitos jogadores de ataque, temos muito talento e muitos perfis diferentes. E se eu tiver que dar um nome, Estevão é um dos talentos em ascensão do Brasil.

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