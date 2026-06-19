Espanha x Arábia Saudita Palpite – Análise e odds (21/06)

Confira os palpites e informações de Espanha x Arábia Saudita pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Espanha vencer os dois tempos – 1,90 na Br4Bet Dica com boas chances: Al-Owais mais de 4,5 defesas – 1,67 na BetMGM Aposta de valor: Lamine Yamal marcar a qualquer momento – 1,95 na Vbet Placar provável: Espanha 3 x 0 Arábia Saudita – 5,33 na Br4Bet

A Espanha enfrenta a Arábia Saudita neste domingo (21), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A seleção europeia precisa reagir depois do frustrante empate por 0 x 0 com Cabo Verde na estreia, mas continua como uma das favoritas para o título.

Do outro lado, a Arábia Saudita mostrou competitividade, resistiu por boa parte do jogo e conquistou um ponto no empate por 1 x 1 diante do Uruguai. O Grupo H tem uma situação rara: quatro seleções empatadas com um ponto após a primeira rodada, deixando tudo ainda em aberto.

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Melhores palpites para Espanha x Arábia Saudita pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Espanha joga pressionada, Arábia Saudita tenta resistir

A campanha espanhola começou com um resultado inesperado. Contra Cabo Verde, a Espanha dominou o jogo, acumulou 27 finalizações e terminou com 2,1 de xG, mas não conseguiu vencer o goleiro Vozinha. A falta de eficiência foi o principal problema de uma equipe que teve controle territorial, mas pouca precisão no último gesto.

Luis de la Fuente optou por preservar Lamine Yamal e Nico Williams, ambos em fase final de recuperação de lesões musculares. Yamal entrou apenas aos 71 minutos e deu energia imediata ao ataque, mas não teve tempo suficiente para mudar o placar. Ferran Torres e Gavi começaram pelas pontas, sem o mesmo poder de desequilíbrio.

O empate aumentou uma sequência incômoda. A Espanha não vence uma partida de Copa do Mundo desde o 7 x 0 sobre a Costa Rica, em novembro de 2022. Desde então, soma quatro jogos sem vitória no torneio, incluindo a eliminação para Marrocos nas oitavas de final da última edição.

A preparação também já havia deixado sinais de oscilação. Os empates com Turquia e Egito levantaram dúvidas sobre a capacidade de converter domínio em gols, enquanto as vitórias sobre Sérvia e Peru mostraram que o elenco tem repertório para reagir. Com Yamal e Nico mais próximos da titularidade, a tendência é de uma Espanha mais vertical.

A Arábia Saudita fez uma estreia competitiva contra o Uruguai. Abdulelah Al-Amri abriu o placar aos 41 minutos, aproveitando rebote após cabeçada de Mohamed Kanno, e Mohammed Al-Owais sustentou a vantagem com uma sequência de defesas importantes. O empate uruguaio veio apenas aos 80 minutos, com Maxi Araujo.

O desempenho reforçou a capacidade saudita de sofrer sem perder organização. Mesmo assim, o ciclo recente tem sinais contraditórios. As derrotas para Egito, Sérvia e Equador expuseram fragilidades defensivas contra adversários mais qualificados, enquanto a vitória sobre Porto Rico e os empates com Senegal e Uruguai mostraram evolução competitiva.

O elenco saudita é quase todo formado por atletas da liga local, com Saud Abdulhamid como exceção por atuar no Lens, da França. Salem Al-Dawsari segue como liderança técnica e emocional, enquanto Firas Al-Buraikan e Musab Al-Juwayr serão importantes para tentar aproveitar contra-ataques. Contra a Espanha, a margem para erro será mínima.

Confrontos diretos entre Espanha x Arábia Saudita

Espanha e Arábia Saudita já se enfrentaram três vezes, e a vantagem é totalmente espanhola. A La Roja venceu todos os confrontos, com nove gols marcados e apenas dois sofridos no histórico do duelo.

O único encontro em Copas do Mundo aconteceu na edição de 2006, na Alemanha, quando os espanhóis venceram por 1 a 0 na fase de grupos. Quatro anos depois, em um amistoso preparatório para a Copa da África do Sul, a Espanha voltou a levar a melhor em um movimentado triunfo por 3 a 2.

O confronto mais recente ocorreu em 2012, quando a seleção espanhola goleou por 5 a 0 em Pontevedra. Embora o retrospecto favoreça amplamente os europeus, a pressão por uma vitória após a estreia aumenta a importância deste novo capítulo entre as seleções.

Notícias de Espanha x Arábia Saudita

Espanha: desfalques e dúvidas

A Espanha não tem lesionados confirmados no elenco de 26 jogadores. A principal questão envolve a escalação de Lamine Yamal, que vinha em recuperação de lesão no bíceps femoral da perna esquerda sofrida em abril pelo Barcelona.

Yamal entrou no segundo tempo contra Cabo Verde e mostrou estar apto para participar mais. De la Fuente já havia indicado antes da estreia que o jovem estava em boas condições, e a tendência é que seja titular diante da Arábia Saudita.

Nico Williams vive situação parecida. Recuperado de problema muscular no fim da temporada pelo Athletic Bilbao, também saiu do banco na primeira rodada e deve ganhar vaga no onze inicial para aumentar a velocidade pelos lados.

No meio-campo, Rodri, Pedri e Fabián Ruiz devem ser mantidos. A principal mudança deve estar nas pontas, com Yamal no lugar de Ferran Torres pela direita e Nico substituindo Gavi pelo lado esquerdo.

Provável escalação da Espanha (4-3-3): Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.

Arábia Saudita: desfalques e dúvidas

Nawaf Al-Aqidi segue como dúvida no gol. O arqueiro do Al-Nassr trata uma lesão muscular desde antes do torneio e não participou dos amistosos contra Porto Rico e Senegal. Caso não tenha condições, Mohammed Al-Owais continuará como titular.

Al-Owais ganhou força após a atuação contra o Uruguai, quando foi eleito o melhor em campo. Contra a Espanha, deve voltar a ser exigido, especialmente se a equipe saudita passar longos períodos defendendo perto da própria área.

Hassan Al-Tambakti também chegou ao torneio com preocupação física, mas atuou os 90 minutos na estreia e não apresentou recaída. A tendência é que Donis mantenha a base defensiva formada por Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Al-Tambakti e Moteb Al-Harbi.

No meio, Mohamed Kanno e Abdullah Al-Khaibari devem formar a dupla de proteção. Salem Al-Dawsari terá liberdade pela esquerda, enquanto Firas Al-Buraikan e Musab Al-Juwayr lideram o ataque.

Provável escalação da Arábia Saudita (4-4-2): Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti e Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al-Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari e Salem Al-Dawsari; Musab Al-Juwayr e Firas Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.

Destaques individuais de Espanha x Arábia Saudita

Jogador destaque · Espanha Lamine Yamal 16 Gols na La Liga 2025/26 em 28 jogos pelo Barcelona, eleito melhor jogador do campeonato 27 Participações em gol na La Liga (16 gols + 11 assistências), líder de assistências do campeonato 25 Convocações pela seleção espanhola, com seis gols marcados 6 Gols na Champions League 2025/26 pelo Barcelona, além de quatro assistências em dez jogos Jogador destaque · Arábia Saudita Salem Al-Dawsari 27 Gols pela seleção saudita em 111 jogos na carreira 16 Participações em gol na Saudi Pro League 2025/26 (oito gols + oito assistências) 3 Copas do Mundo no currículo (2018, 2022 e 2026), veterano do elenco saudita 2 Vezes eleito Jogador do Ano da AFC (2022 e 2025), maior distinção individual do futebol asiático

Os técnicos - De la Fuente cobra reação, Donis tenta sobreviver

Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, de 64 anos, chegou à Copa com o respaldo do título da Euro 2024 e de um trabalho construído desde as categorias de base da Espanha. Seu elenco tem identidade, qualidade técnica e pontas capazes de desequilibrar qualquer defesa.

O empate com Cabo Verde, porém, aumentou a cobrança. A decisão de preservar Yamal e Nico foi questionada, e agora o treinador precisa transformar domínio em gols. Contra a Arábia Saudita, a resposta precisa vir no placar e no volume ofensivo.

Georgios Donis

Georgios Donis assumiu a Arábia Saudita em abril, menos de dois meses antes da Copa, substituindo Hervé Renard. O tempo de trabalho foi curto, mas o grego conhece bem o futebol local por passagens por Al-Hilal, Al-Fateh, Al-Wehda e Al-Khaleej.

Seu plano é pragmático: bloco compacto, proteção central e transições rápidas. O empate com o Uruguai mostrou que a equipe pode competir, mas enfrentar a Espanha exigirá concentração ainda maior e eficiência quase perfeita nas poucas chances criadas.

Análise tática de Espanha x Arábia Saudita

A Espanha deve retomar o 4-3-3 com Yamal e Nico Williams nas pontas. A presença dos dois muda o ritmo ofensivo, aumenta a profundidade e permite que Pedri e Fabián Ruiz encontrem mais linhas de passe por dentro. Rodri será o eixo de controle e circulação.

O duelo entre Yamal e Moteb Al-Harbi tende a ser decisivo. O atacante do Barcelona tem capacidade de quebrar marcações no um contra um e atrair coberturas, abrindo espaço para Marcos Llorente avançar pela direita. Pelo lado oposto, Nico pode explorar as costas de Saud Abdulhamid.

A Arábia Saudita deve se organizar em um 4-4-2 compacto, com Kanno e Al-Khaibari protegendo a entrada da área. Donis deve aceitar longos períodos sem a bola e tentar reduzir os espaços entre defesa e meio-campo para impedir que a Espanha encontre Oyarzabal livre.

As bolas paradas são uma arma real para os sauditas. Al-Amri marcou assim contra o Uruguai, e a Espanha concedeu uma cabeçada perigosa a Cabo Verde nos minutos finais da estreia. Se a Arábia Saudita conseguir faltas laterais e escanteios, pode incomodar em um jogo de domínio espanhol.

Prognóstico de placar exato para Espanha x Arábia Saudita

🎯 Palpite do Lance! Espanha 3 x 0 Arábia Saudita – Odd 5,33 na Br4Bet A Espanha deve apresentar uma versão mais agressiva e eficiente após a estreia, impulsionada pela qualidade de suas estrelas. Diante de uma Arábia Saudita que dificilmente repetirá o mesmo nível defensivo mostrado contra o Uruguai, a tendência é de amplo domínio espanhol e maior volume de chances criadas ao longo da partida. A Espanha acumulou 27 finalizações e 2,1 de xG contra Cabo Verde sem converter nenhum gol

contra Cabo Verde sem converter nenhum gol Lamine Yamal soma 16 gols e 11 assistências na La Liga 2025/26, eleito melhor jogador do campeonato espanhol na temporada

na La Liga 2025/26, eleito melhor jogador do campeonato espanhol na temporada O retrospecto nos três confrontos diretos é de três vitórias espanholas , com nove gols marcados e dois sofridos

, com nove gols marcados e dois sofridos A Arábia Saudita sofreu nove gols nos últimos seis jogos , incluindo quatro contra o Egito e dois contra Sérvia e Equador

, incluindo quatro contra o Egito e dois contra Sérvia e Equador Mohammed Al-Owais foi melhor em campo contra o Uruguai com diversas defesas decisivas

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