Críticas a Son geram atrito entre imprensa e seleção da Coreia do Sul na Copa do Mundo Polêmica com Son expõe crise entre jornalistas e seleção sul-coreana no Mundial

A campanha da Coreia do Sul na Copa do Mundo tem sido marcada não apenas pelos acontecimentos dentro de campo. Nos bastidores, a relação entre jornalistas sul-coreanos e a seleção nacional atravessa um momento de desgaste que ganhou novos capítulos nos últimos dias.

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O estopim da crise foi uma polêmica envolvendo Son Heung-min, principal estrela da equipe. Durante uma atividade aberta à imprensa, profissionais de comunicação tiveram uma conversa captada acidentalmente por microfones ligados.

Nos áudios, comentários considerados desrespeitosos ao capitão da seleção fizeram referência ao serviço militar obrigatório no país e rapidamente repercutiram nas redes sociais. A reação negativa de torcedores foi imediata.

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Son durante treino da Coreia do Sul para a Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)

O desdobramento das críticas:

A situação provocou um forte incômodo dentro da delegação. Em resposta, jogadores da Coreia do Sul deixaram de participar de entrevistas destinadas à imprensa nacional, criando um ambiente incomum em plena disputa do Mundial. A Federação Sul-Coreana de Futebol lamentou o episódio e reconheceu que as declarações causaram frustração entre atletas e membros da comissão técnica.

Embora as atividades obrigatórias organizadas pela Fifa continuem ocorrendo normalmente, o relacionamento entre a equipe e parte da mídia sul-coreana ficou abalado. Veículos locais relataram dificuldades de acesso aos jogadores e mudanças na rotina de atendimento à imprensa desde o início da controvérsia.

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O caso também expôs a pressão permanente em torno de Son. Aos 33 anos, o atacante disputa sua quarta Copa do Mundo e segue como o principal símbolo do futebol sul-coreano. Qualquer atuação do camisa 7 costuma gerar intenso debate na imprensa local, seja por seu desempenho em campo ou por temas extracampo relacionados à sua trajetória. Após a vitória sobre a República Tcheca na estreia, por exemplo, parte da cobertura destacou oportunidades desperdiçadas pelo atacante, mesmo com o resultado positivo da equipe.

A discussão ganhou contornos ainda mais sensíveis porque envolveu o tema do serviço militar, assunto de grande relevância na Coreia do Sul. Son recebeu dispensa do período obrigatório após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos de 2018, benefício previsto pela legislação do país para atletas que alcançam determinados resultados internacionais. Ainda assim, ele participou de um treinamento militar básico em 2020.

Em meio à turbulência, a seleção tenta manter o foco na Copa. Os comandados de Hong Myung-bo estrearam com vitória sobre a República Tcheca e agora se preparam para um confronto direto com o México pela liderança do Grupo A. Nos bastidores, porém, a tensão entre jogadores e jornalistas segue como um dos assuntos mais comentados envolvendo a equipe asiática neste Mundial.

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