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Fifa anuncia árbitros de quatro partidas da Copa do Mundo de 2026

Fifa definiu arbitragem de grupos E e F

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
17/06/2026 11:43
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Memphis Depay vem sendo criticado na Holanda (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Arbitragem foi definida para jogo de Memphis (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

A Fifa definiu a equipe de arbitragem para quatro partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, marcadas para o dia 20 de junho. Os confrontos envolvem seleções dos Grupos E e F e contarão com árbitros de diferentes confederações.

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    • No caso, de jogos do grupo E e F. No Grupo E, o duelo entre Equador e Curaçao, que será disputado no Kansas City Stadium, terá arbitragem do chinês Ning Ma. Os assistentes serão Fei Zhou, da China, e Saoud Almaqaleh, do Catar. O quarto árbitro será o neozelandês Campbell-Kirk Kawana-Waugh.

    Também pelo Grupo E, Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam no Toronto Stadium sob o comando do paraguaio Juan Gabriel Benítez. Eduardo Cardozo e Milciades Saldívar atuarão como assistentes, enquanto Khalid Alturais, da Arábia Saudita, será o quarto árbitro.

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    á pelo Grupo F, o inglês Michael Oliver foi escalado para comandar o confronto entre Holanda e Suécia, no Houston Stadium. Stuart Burt e James Mainwaring serão os assistentes, com o sul-africano Abongile Tom desempenhando a função de quarto árbitro.

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    Fechando a programação, Tunísia e Japão se enfrentam no Estádio Monterrey com arbitragem do romeno István Kovács. Mihai Marica e Ferencz Tunyogi serão os assistentes, enquanto o costarriquenho Juan Calderón ficará responsável pela quarta arbitragem.

    Holanda pode assumir isoladamente o posto de seleção com a maior sequência de invencibilidade da história das Copas do Mundo (Foto: Reuters/Fabian Bimmer/File Photo/Folhapress)
    Holanda pode assumir isoladamente o posto de seleção com a maior sequência de invencibilidade da história das Copas do Mundo (Foto: Reuters/Fabian Bimmer/File Photo/Folhapress)

    Jogos fazem parte da segunda rodada da fase de grupos

    As partidas já fazem parte da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Ao todo, são três partidas para cada seleção.

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