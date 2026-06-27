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Dupla dá adeus à Copa e deve ser a primeira a se reapresentar ao Palmeiras

Piquerez e Emiliano Martínez foram os primeiros jogadores do elenco alviverde a se despedirem do torneio

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
27/06/2026 08:01
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Os jogadores uruguaios Emiliano Martínez e Joaquín Piquerez durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Os jogadores uruguaios Emiliano Martínez e Joaquín Piquerez durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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O Palmeiras cedeu dois jogadores à Seleção Uruguaia nesta Copa do Mundo, mas o técnico Marcelo Bielsa não deu nenhuma chance a eles em campo: o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o volante Emiliano Martínez. Com a derrota para a Espanha na noite de sexta-feira (26), a dupla será a primeira a retornar ao clube paulista e sem nenhuma minutagem.

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    Piquerez e Emiliano Martínez ficaram no banco de reservas em todas as partidas por opção do comandante celeste. O lateral do Palmeiras, que perdeu a titularidade para Juan Sanabria, correu contra o tempo desde que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante amistosos da seleção, no final de março, e precisou passar por cirurgia.

    Os passos da recuperação incluíram repouso e, posteriormente, fisioterapia. O jogador ficou sob cuidados intensivos do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras até ficar à disposição para viajar para seu país natal, no fim de maio, para finalizar a recuperação com a Seleção Uruguaia e aguardar pela convocação para a Copa.

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    Apesar da eliminação precoce ainda na fase de grupos, o Verdão ainda não informou quando será o retorno dos uruguaios ao clube paulista e se eles ganharão alguns dias de descanso antes da reapresentação. Os jogadores que não foram convocados para a Copa do Mundo se apresentaram nesta semana após um período de pouco mais de três semanas de férias.

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    Uruguai é eliminado pela quinta vez na fase de grupos

    O bicampeão Uruguai (vencedor em 1930 e 1950) amargou a quinta eliminação na fase de grupos de Copas do Mundo, a segunda consecutiva. Comandado pelo argentino Marcelo Bielsa, o Uruguai havia estreado empatando com a Arábia Saudita, em 1 a 1, em Miami. Depois, na mesma cidade, veio o 2 a 2 com Cabo Verde.

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    Há quatro anos, no Catar, a seleção uruguaia ficou em terceiro lugar no Grupo H, atrás de Portugal e Coreia do Sul. Em 2002, no Mundial disputado no Japão e na Coreia do Sul, o Uruguai ficou atrás de Dinamarca e Senegal, no Grupo A.

    Já as duas primeiras eliminações da seleção na fase inicial de Copas foram em 1962, no Chile, e em 1974, na Alemanha.

    Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

    Palmeiras teve recorde de convocados para essa Copa do Mundo: sete nomes. São eles: Flaco López (Argentina), Jhon Arias (Colômbia), Gustavo GómezMauricio e Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai).

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    Piquerez e Emi Martínez se apresentam pela Seleção Uruguaia
    Piquerez e Emi Martínez durante apresentação pela Seleção Uruguaia (Foto: Divulgação/Uruguai)


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