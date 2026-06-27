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Muslera pede perdão por fiascos na Copa e desabafa: 'Nunca sofri tanto'

Muslera quebra o silêncio após falha e eliminação

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 09:14
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Muslera pós-jogo contra Cabo Verde (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Muslera pós-jogo contra Cabo Verde (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O goleiro Muslera assumiu a responsabilidade pela eliminação precoce do Uruguai na Copa do Mundo. Enquanto o elenco uruguaio adotou uma espécie de "pacto de silêncio" em meio à crise que envolve o técnico Marcelo Bielsa, o arqueiro da Celeste veio a público após a derrota para a Espanha, que carimbou o passaporte da equipe de volta para casa. O veterano de 40 anos, recordista em partidas pelo país em Mundiais, ficou marcado por falhas cruciais na competição.

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    • Reação dos uruguaios após a eliminação no Mundial (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    A queda do país sul-americano no Grupo H foi dolorosa e sem vitórias. A seleção uruguaia estreou com um empate amargo diante da Arábia Saudita, repetiu o resultado igualado contra a surpreendente seleção de Cabo Verde e sofreu derrota para a Espanha na rodada decisiva da fase de grupos. Segundo o jornal uruguaio "Ovación", Muslera foi o único atleta a falar na saída do estádio de Guadalajara, onde abriu o coração sobre o drama vivido nos bastidores:

    — Esta é a forma mais próxima que tenho de falar com os uruguaios. Nunca sofri tanto por este esporte, especialmente com todo o trabalho que fiz, com a forma como me preparei para a Copa do Mundo – disse Muslera.

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    O pedido de desculpas no vestiário

    Ainda no calor da eliminação, o uruguaio revelou o teor da conversa franca que teve com o restante do grupo antes de deixar o estádio:

    — Como eu disse no vestiário, quando eles estavam um pouco mais calmos, hoje eu sinto muito por não ter feito uma boa Copa do Mundo. Pedi desculpas a eles e a todo o povo uruguaio, embora isso não seja suficiente.

    Para superar o pior momento de sua consagrada carreira, o veterano projeta o futuro imediato ao lado dos familiares, ciente da solidão e do peso que carrega a sua posição debaixo das traves:

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    — Agora é hora de estar com as pessoas mais próximas a mim, de recuperar minhas forças. Essa é a natureza deste esporte, essa é a natureza desta posição; às vezes ela te dá muito, e às vezes ela te tira muito - declara o arqueiro uruguaio.

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