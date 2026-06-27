Senegal aplica goleada inédita de cinco gols e carimba vaga no mata-mata da Copa Vitória por 5 a 0 sobre o Iraque garantiu a vaga e um recorde africano no torneio

A goleada por 5 a 0 de Senegal sobre o Iraque, além de marcar a primeira e única vitória da seleção africana na fase de grupos e garantir a classificação para a segunda fase pelos terceiros melhores colocados, também registrou um feito inédito para a história do continente africano em Copas do Mundo. Senegal foi a primeira seleção africana a marcar cinco gols em um jogo da competição.

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O resultado superou marcas que pertenciam a outras seleções do continente. Mais recentemente, a partida com maior produção de gols de uma equipe africana em Mundiais foi de Marrocos, nesta mesma edição e última rodada, ao vencer o Haiti por 4 a 2. O mesmo placar havia sido feito pela Argélia, em 2014, quando goleou a Coreia do Sul na fase de grupos.

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A goleada senegalesa, com grande destaque para o meia Papa Gueye, estabeleceu uma nova marca para o futebol africano na principal competição e, de quebra, levou os Leões de Teranga à segunda fase da Copa do Mundo entre os oito terceiros melhores colocados. Os africanos estão em quinto entre os melhores terceiros e, como faltam apenas mais três equipes para integrar esse grupo, Senegal já está garantido entre os oito terceiros classificados.

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Papa Gueye comemora gol de Senegal na Copa do Mundo com companheiros da seleção (Foto: Cole Burston / AFP)

Relembre outras edições de Senegal

Em 2026, Senegal disputa apenas a sua quarta Copa do Mundo, mas já acumula capítulos marcantes na história do torneio. A estreia veio em 2002, quando os Leões da Teranga surpreenderam o mundo ao derrotar a então campeã França por 1 a 0 logo na primeira rodada. Invicta na fase de grupos, a seleção avançou ao mata-mata, eliminou a Suécia nas oitavas de final e chegou até as quartas, igualando a melhor campanha de uma seleção africana em Mundiais até então. A trajetória histórica só foi interrompida pela Turquia, que venceu no sistema do "gol de ouro".

➡️Senegal já jogou quantas Copas do Mundo?

Após ficar fora das edições de 2006, 2010 e 2014, Senegal retornou ao Mundial em 2018, mas acabou eliminado ainda na fase de grupos pelo critério de fair play, após terminar empatado em todos os números com o Japão. Em 2022, embalados pelo título inédito da Copa Africana de Nações, os senegaleses avançaram às oitavas de final ao superar Catar e Equador, mas foram derrotados pela Inglaterra. Agora, em sua quarta participação, Senegal tentará escrever mais um capítulo de destaque na Copa do Mundo de 2026.

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