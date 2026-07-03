Brasil x Noruega Palpite – Análise e odds (05/07)

Confira os palpites e dicas para Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Brasil (Tempo normal) – Odd 1,76 na Br4Bet Dica com boas chances: Ambas as equipes marcam – Odd 1,65 na BetMGM Aposta de valor: Vinícius Júnior marcar a qualquer momento – Odd 2,32 na VBet Placar provável: Brasil 2 x 1 Noruega – Odd 8,50 na Br4Bet

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), no MetLife Stadium, em East Rutherford, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira chega embalada após virar sobre o Japão com um gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos, enquanto os noruegueses avançaram ao bater a Costa do Marfim, com Erling Haaland decidindo a partida aos 86 minutos.

O confronto também carrega um tabu histórico. Em quatro encontros, o Brasil nunca derrotou os noruegueses, que somam duas vitórias e dois empates. Confira os palpites do Lance para a partida em Nova Jersey e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.

Melhores palpites para Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Brasil desafia tabu, Noruega aposta em Haaland

O Brasil encerrou a fase de grupos com uma campanha consistente. Depois do empate por 1 x 1 com Marrocos na estreia, a Canarinha venceu Haiti e Escócia por 3 a 0 e avançou na liderança do Grupo C, com equilíbrio entre produção ofensiva e segurança defensiva.

Vinícius Júnior foi o principal protagonista dessa primeira fase. O atacante marcou nos três jogos e chegou a quatro gols no torneio, tornando-se apenas o quinto brasileiro a balançar a rede em todas as partidas da fase de grupos de uma mesma Copa.

A atuação contra o Japão, porém, acendeu um alerta. O Brasil saiu atrás após erro na construção, teve dificuldades para criar no primeiro tempo e só reagiu efetivamente depois do intervalo. Casemiro empatou de cabeça, e Martinelli marcou o gol da classificação aos 95 do segundo tempo.

Além da oscilação, Ancelotti precisa administrar problemas físicos. Lucas Paquetá está fora, enquanto Casemiro e Raphinha são dúvidas. A ausência do meia do Flamengo reduz a criatividade pelo centro e pode levar o italiano a utilizar Danilo Santos ou uma formação mais ofensiva com Endrick.

A Noruega chega embalada por uma campanha de forte produção ofensiva desde as Eliminatórias. Foram dez gols marcados em quatro partidas, com vitórias sobre Iraque, Senegal e Costa do Marfim, além de derrota para a França em um jogo no qual vários titulares foram preservados.

Erling Haaland é o nome central do time. O atacante marcou cinco vezes na Copa e decidiu o duelo eliminatório contra a Costa do Marfim. Além do poder de finalização, sua presença física condiciona toda a estrutura defensiva adversária.

O problema norueguês está no outro lado do campo. A equipe sofreu gols em todas as partidas e foi vazada oito vezes. Contra um Brasil com Vinícius Júnior, Rayan, Matheus Cunha e Martinelli, os espaços deixados pela linha defensiva podem ser decisivos.

Confrontos diretos entre Brasil x Noruega

Brasil e Noruega se enfrentaram quatro vezes, com vantagem dos europeus. A seleção norueguesa venceu duas partidas, outras duas terminaram empatadas, e a Seleção Brasileira jamais ganhou o confronto.

O duelo mais marcante aconteceu na Copa do Mundo de 1998, na França. A Noruega venceu por 2 x 1, de virada, na fase de grupos, resultado que ajudou a equipe europeia a avançar para as oitavas de final.

O encontro mais recente foi em agosto de 2006, em Oslo, e terminou empatado por 1 x 1. Duas décadas depois, as seleções voltam a se enfrentar em um jogo eliminatório e com o Brasil tentando quebrar um tabu histórico.

Notícias de Brasil x Noruega

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Brasil: desfalques e dúvidas

Lucas Paquetá é o principal desfalque confirmado. O meia sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda contra o Japão e não terá condições de atuar nas oitavas de final.

Casemiro também preocupa. O volante saiu mancando nos minutos finais do último jogo, mas segue em avaliação e ainda tem chance de atuar. Caso seja vetado, Fabinho aparece como substituto natural.

Raphinha continua em recuperação de uma lesão na coxa direita. O atacante voltou a trabalhar individualmente com bola, mas a tendência é que Rayan seja mantido no lado direito do ataque.

Neymar está disponível, embora ainda seja tratado como opção para o segundo tempo. Para substituir Paquetá, Danilo Santos aparece como alternativa mais conservadora, enquanto Endrick permitiria uma formação mais agressiva.

Provável escalação do Brasil (4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Noruega: desfalques e dúvidas

Julian Ryerson é a principal dúvida da Noruega. O lateral-direito foi preservado contra a Costa do Marfim por questões físicas e continua em avaliação antes do confronto.

Caso Ryerson não tenha condições, Marcus Holmgren Pedersen deve ser mantido entre os titulares. O jogador começou a partida anterior e será diretamente testado por Vinícius Júnior.

Os principais nomes ofensivos estão disponíveis. Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth e Antonio Nusa voltaram ao time titular no mata-mata sem apresentar sinais de desgaste.

Oscar Bobb também surge como opção importante no banco. O atacante participou da construção do gol decisivo contra a Costa do Marfim e pode ser utilizado para aumentar a velocidade na etapa final.

Provável escalação da Noruega (4-3-3): Orjan Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg e Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland e Antonio Nusa. Técnico: Stale Solbakken.

Destaques individuais de Brasil x Noruega

Vinícius Júnior e Erling Haaland estão entre os principais protagonistas desta Copa do Mundo. Confira os destaques dos jogadores para apostar no artilheiro da copa do mundo.

Jogador destaque · Brasil Vinícius Júnior 4 Gols na Copa do Mundo 2026 em três jogos da fase de grupos 16 Gols na LaLiga 2025/26 pelo Real Madrid em 36 jogos (fonte: FotMob) 53 Convocações pela seleção brasileira 13 Gols pela seleção brasileira em jogos oficiais e amistosos Jogador destaque · Noruega Erling Haaland 5 Gols na Copa do Mundo 2026, artilheiro da seleção no torneio 60 Gols em 53 jogos pela Noruega, maior artilheiro da história do país 27 Gols na Premier League 2025/26, artilheiro da liga pela terceira vez 13 Jogos consecutivos marcando gol pela seleção norueguesa

Os técnicos - Ancelotti busca ajustes, Solbakken desafia favorito

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti assumiu o Brasil com a missão de encerrar o jejum de títulos mundiais e trouxe uma proposta pragmática, baseada em equilíbrio defensivo, leitura de jogo e liberdade para os principais atacantes.

Contra o Japão, suas mudanças ajudaram a alterar o rumo da partida. Agora, o desafio será reorganizar o meio sem Paquetá e montar uma estratégia capaz de controlar Haaland sem reduzir a força ofensiva brasileira.

Stale Solbakken

Stale Solbakken reconstruiu a Noruega a partir de intensidade, verticalidade e aproveitamento do talento de Haaland e Odegaard. A campanha nas eliminatórias e na Copa reforçou o crescimento de uma seleção ausente dos Mundiais desde 1998.

O treinador poupou titulares contra a França e chegou ao mata-mata com o elenco em melhores condições físicas. Diante do Brasil, precisará adaptar a pressão alta para não oferecer espaços a Vinícius Júnior e aos demais atacantes.

Análise tática de Brasil x Noruega

O Brasil deve manter o 4-3-3, com Casemiro ou Fabinho protegendo a defesa e Bruno Guimarães responsável pela primeira construção. Danilo Santos pode ocupar a vaga de Paquetá, dando mais equilíbrio, enquanto Endrick seria uma opção para transformar o sistema em um 4-2-3-1 com bola.

O principal caminho ofensivo brasileiro estará pelo lado esquerdo. Vinícius Júnior terá vantagem de velocidade contra Pedersen ou Ryerson e pode atacar os espaços entre lateral e zagueiro. Rayan dará profundidade pelo lado oposto, obrigando a Noruega a distribuir melhor a marcação.

A Noruega também deve atuar em 4-3-3, com Odegaard organizando por dentro e Nusa acelerando pela esquerda. O objetivo será pressionar a saída brasileira e procurar Haaland com passes verticais, cruzamentos e bolas nas costas da defesa.

O confronto pode ser decidido nas duas áreas. Haaland testará Marquinhos e Gabriel Magalhães em duelos físicos, enquanto Vinícius pode explorar a lentidão da zaga norueguesa. As bolas paradas também são importantes, já que as duas equipes contam com forte presença aérea.

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🎯 Palpite do Lance! Brasil 2 x 1 Noruega – Odd 8,50 na Br4Bet O Brasil tem qualidade técnica e experiência para superar a Noruega, embora Haaland aumente as chances de a seleção nórdica marcar. A tendência é de uma vitória brasileira construída no segundo tempo, quando o desgaste causado pelo calor pode pesar. Vinícius Júnior marcou quatro gols em três jogos na fase de grupos e é o quinto brasileiro a marcar em todos os jogos desta fase em uma Copa

na fase de grupos e é o quinto brasileiro a marcar em todos os jogos desta fase em uma Copa Haaland soma cinco gols em quatro jogos na Copa e marcou em 13 partidas consecutivas pela seleção norueguesa, com 25 gols nessa sequência

na Copa e marcou em 13 partidas consecutivas pela seleção norueguesa, com 25 gols nessa sequência O Brasil nunca venceu a Noruega em quatro confrontos na história (dois empates e duas derrotas)

em quatro confrontos na história (dois empates e duas derrotas) A Noruega sofreu oito gols em quatro jogos na Copa, incluindo quatro contra a França

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