Alemão desbanca Messi e Mbappé e é o melhor atacante da Copa do Mundo, segundo a Fifa Ranking da entidade tem o centroavante do Stuttgart, reserva da Alemanha, na liderança

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Com o fim da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, já é possível apontar alguns destaques do Mundial até aqui. Em uma Copa marcada pelos grandes nomes e pelos recordes, um alemão aparece como surpresa no ranking que a Fifa elaborou para apontar os melhores jogadores em cada setor: ataque, criação e defesa. O centroavante Deniz Undav surge na frente de Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland, os artilheiros desta edição até aqui.

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Messi marcou todos os cinco gols da Argentina nesta Copa e alcançou o recorde de 18 gols na história dos Mundiais nas vitórias sobre Argélia e Áustria; Mbappé já anotou quatro gols em dois jogos da França, mesmo número do estreante Haaland. Vinicius Júnior salvou o Brasil da derrota contra Marrocos, deu uma assistência e marcou um gol contra o Haiti. Mas, pelos critérios da Fifa, quem lidera o quesito ataque é Undav.

Reserva da seleção alemã, o atacante do Stuttgart marcou três gols e deu duas assistências em dois jogos. Mudou o rumo da partida contra Curaçao, que levou a uma goleada histórica por 7 a 1. E diante da Costa do Marfim, marcou os dois gols da virada alemã por 2 a 1.

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Por isso, no Power Ranking da Fifa, na categoria ataque, Undav registra 8,94, superando Messi (8,36), Mbappé (8,08), e Erling Haaland (7,25). O brasileiro mais bem colocado é Vini Jr. que aparece em 5º, com 7,17. Segundo a Fifa, o parâmetro ofensivo avalia "aqueles que conseguem executar ações de ataque decisivas nos momentos mais importantes dos jogos".

A entidade utiliza um grupo de métricas de desempenho de acordo com o tempo do jogador em campo e de posse de bola de sua equipe e usa também algoritmos desenvolvidos por uma equipe de especialistas liderada por Arsène Wenger, atual chefe blobal de Desenvolvimento do Futebol da Fifa.

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Power ranking da Fifa mostra os melhores da Copa em ataque, criatividade e defesa (Arte/Lance)

Destaque francês não é Mbappé

Responsável pela criação de jogadas, o meia-atacante Michael Olise, da França, tem sido um dos grandes destaques da Copa até aqui. O jogador de 24 anos consegue se destacar na seleção francesa, mesmo estando em meio a Mbappé, que já tem quatro gols no torneio, e Dembelé, bicampeão da Champions League e atual detentor do prêmio da Bola de Ouro de melhor jogador do ano. Olise tem até aqui 8,14 de pontuação em criatividade, que mede "atletas que conseguem unir visão de jogo e execução para desbloquear o ataque".

Mbappé comemora gol pela França com Olise: dupla está entre os melhores da Copa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Alemanha, Espanha, veja quem domina os números na Copa do Mundo até aqui

Na segunda colocação aparece o paraguaio Julio Enciso, com uma nota de 7,88. Na sequência, Brahim Díaz, destaque do Marrocos contra o Brasil, vem em terceiro com 7,54. Decisivo na vitória do Egito sobre a Nova Zelândia, Salah está em quarto, com 7,52; o sueco Alexander Isak fecha o top-5, com nota de 7,29. O mais criativo da Seleção é Lucas Paquetá, com classificação 6,81. Titular nos dois jogos do Brasil, com ótima exibição contra o Haiti, o jogador do Flamengo se destacou no quesito. Apesar da superioridade entre os brasileiros, o rubro-negro ocupava apenas a 37ª posição geral da Copa do Mundo.

Surpresa canadense entre os defensores

O defensor canadense Derek Cornelius lidera a categoria defesa, que avalia os jogadores que "antecipam o perigo e fazem ações defensivas cruciais". Contra a Bósnia e Herzegovina, Cornelius teve 17 recuperações de posse de bola, o maior número entre todos os jogadores na rodada de abertura, registrando aqui uma pontuação de 7,48.

A Bélgica, que sofreu um gol em dois jogos, coloca o zagueiro Brendon Mechele, com nota de 7,34. A seleção de Cabo Verde, que já fez história em sua primeira participação em Copa do Mundo, coloca no top 3 de melhores defensores até aqui o zagueiro Pico Lopes, que segurou o ataque da Espanha em um empate sem gols na primeira rodada, e conseguiu uma nota de 7,16.

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Casemiro é o melhor jogador do Brasil defensivamente, segundo o ranking da Fifa. Entre os atletas de todos os países, é o 25º melhor da Copa do Mundo: classificação 6,5 para o camisa 5 da Seleção Brasileira.

O que é o Power Ranking

Uma das novidades da Copa do Mundo 2026, o Power Ranking da Fifa ér uma classificação que reunirá os 100 jogadores com melhor desempenho no torneio e que é atualizada ao fim de cada rodada.

O ranking é construído a partir de uma metodologia baseada em estatísticas objetivas, que avaliam o desempenho dos atletas em diferentes fases do jogo, incluindo ações ofensivas, criatividade e contribuições defensivas. A análise utiliza a base de dados oficial da Fifa para mensurar e comparar o rendimento individual dos jogadores de acordo com métricas e algoritmos definidos pela equipe de analistas de desempenho comandada por Arsène Wenger, chefe global de Desenvolvimento do Futebol da Fifa.

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