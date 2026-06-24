Copa do Mundo: por que Cristiano Ronaldo, craque de Portugal, não tem tatuagens? Entenda o motivo que leva o camisa 7 a seguir em direção oposta aos outros astros do futebol

Cristiano Ronaldo brilhou ao marcar dois gols na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão por 5 a 0 na última terça-feira (23), pela Copa do Mundo de 2026. A vitória deu mais tranquilidade para a seleção lusitana, que foi alvo de uma polêmica às vésperas da estreia no Mundial, quando os jogadores foram vistos em uma praia na Flórida, nos Estados Unidos.

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A situação gerou críticas por parte da imprensa local e de torcedores. Além disso, nas imagens compartilhadas pelos atletas nas redes sociais, chamou a atenção o fato do camisa 7 não ter nenhuma tatuagem no corpo.

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Aos 41 anos, o astro português contraria uma tendência comum entre os craques desta geração. Seus contemporâneos, Messi e Neymar, já fizeram dezenas de artes, divididas principalmente entre as costas, as pernas e os braços.

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A escolha de Cristiano Ronaldo por não se tatuar ao longo dos mais de 20 anos de carreira no futebol não está ligada a um motivo estético, mas sim a uma causa social. O craque é doador frequente de sangue e já participou de campanhas de doação de medula óssea.

Caso optasse por fazer tatuagens no corpo, Cristiano teria que ficar um de tempo sem doar após cada desenho. A restrição está relacionada ao risco de transmissão de infecções durante o procedimento, que envolve perfurações na pele com agulhas.

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Também existe a possibilidade — ainda que pequena, quando o estúdio segue devidamente as normas sanitárias — de contaminação por doenças transmitidas pelo sangue. Por essa razão, os hemocentros estabelecem um período de espera antes que recém-tatuados possam voltar a doar. No Brasil, por exemplo, a regra geral prevê um intervalo de seis meses entre a tatuagem e o processo.

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Quando é o próximo jogo de Cristiano Ronaldo com Portugal?

Cristiano Ronaldo comemora o gol que abriu o placar para Portugal contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Em segundo lugar no Grupo K com quatro pontos, Portugal está com a classificação encaminhada para o mata-mata da Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Roberto Martínez fica atrás apenas da Colômbia, que soma duas vitórias nas duas primeiras rodadas.

O próximo compromisso da seleção portuguesa é justamente contra os sul-americanos. O confronto decisivo pela liderança da chave acontece no próximo sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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