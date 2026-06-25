Turquia x Estados Unidos: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo Saiba onde assistir confronto pelo Grupo D da Copa

Turquia e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira (25), a partir das 23h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles, encerrando a participação das duas seleções na fase de grupos da competição.

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Ficha do jogo TUR USA 3ª rodada Copa do Mundo Data e Hora Quinta-feira, 25 de junho, às 23h (de Brasília) Local SoFi Stadium, Los Angeles (EUA) Árbitro Mustapha Ghorbal (ALG) Assistentes Mokrane Gourari (ALG) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Os Estados Unidos chegam para o confronto em situação confortável. Com duas vitórias nos dois primeiros jogos e seis pontos somados, a seleção norte-americana já tem o primeiro lugar do Grupo D assegurado para o mata-mata. No mesmo horário, Paraguai e Austrália disputam a segunda vaga da chave.

Já a Turquia entra em campo apenas para cumprir tabela. Considerada uma das decepções deste Mundial, a equipe europeia perdeu seus dois compromissos anteriores e já está eliminada do torneio, sem chances matemáticas de classificação devido aos critérios de desempate.

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Tudo sobre Turquia x Estados Unidos (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Turquia 🆚 Estados Unidos Copa do Mundo 2026 – Grupo D

📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)

📍 Local: SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

👁 Onde assistir: TV Globo, SporTV, GE e Globoplay

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Turquia: Çakır; Muldur, Demiral, Bardakci e Kadioglu; Çalhanoğlu, Yüksek e Güler; Akgün, Yıldız e Aktürkoğlu.

🔵 Estados Unidos: Freese, Freeman, Chris Richards e Tim Ream; Dest, Adams, McKennie e Robinson; Tillman, Balogun e Pulisic.

Informação adicional: por estarem em situações já definidas no grupo, ambas as equipes podem apresentar alterações de última hora nas escalações para preservar atletas ou testar novas opções.

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