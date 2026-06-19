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Copa do Mundo 2026 bate recorde de gols contra na primeira rodada

Mundial chega a seis gols contra após início da 2ª rodada

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 17:03
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Paul Okon-Engstler (nº 24), da Austrália, domina a bola contra Ricardo Pepi (nº 09), dos Estados Unidos, durante a partida pelo Grupo D da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre EUA e Austrália no Seattle Stadium, em Seattle, Washington (Foto: Emilee Chinn / Getty Images via Afp)
Paul Okon-Engstler (nº 24), da Austrália, domina a bola contra Ricardo Pepi (nº 09), dos Estados Unidos, durante a partida pelo Grupo D da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre EUA e Austrália no Seattle Stadium, em Seattle, Washington (Foto: Emilee Chinn / Getty Images via Afp)

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história por um motivo incomum: cinco gols contra foram registrados nos 24 jogos da fase inaugural, estabelecendo um novo recorde para uma rodada de abertura do Mundial. Ao todo, a competição teve 75 gols marcados neste início de torneio.

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    O recorde, porém, durou pouco. Já na abertura da segunda rodada, nesta sexta-feira (19), a Copa ganhou mais um gol contra: aos 11 minutos do primeiro tempo da partida entre Estados Unidos e Austrália, o zagueiro australiano Cameron Burgess desviou para a própria meta ao tentar cortar um cruzamento rasteiro para Ricardo Pepi, abrindo o placar para a seleção norte-americana. Com isso, o Mundial de 2026 chegou ao sexto gol contra em apenas 25 partidas disputadas.

    A marca da primeira rodada superou o recorde anterior, que pertencia à Copa do Mundo de 1998, na França, quando quatro gols contra foram anotados na rodada de abertura. No entanto, considerando toda a competição, a Copa da Rússia, em 2018, segue como a edição com mais gols contra da história, com 12.

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    Bobadilla abriu a lista

    O primeiro gol contra da Copa de 2026 foi marcado por Damián Bobadilla, meia do São Paulo. Logo aos sete minutos da partida entre Estados Unidos e Paraguai, o jogador tentou cortar um cruzamento de Christian Pulisic após jogada construída com Weston McKennie, mas desviou a bola para o próprio gol. O lance abriu caminho para a vitória norte-americana por 4 a 1.

    Depois dele, outros três jogadores também balançaram as próprias redes durante a rodada: o suíço Miro Muheim, no empate por 1 a 1 entre Catar e Suíça; o egípcio Mohamed Hany, na derrota para a Bélgica; e o jordaniano Yazan Al-Arab, na vitória da Áustria por 3 a 1 sobre a Jordânia.

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    O atacante dos EUA, Christian Pulisic (nº 10 - segundo à esquerda), comemora com seus companheiros de equipe após o primeiro gol de sua seleção, marcado contra pelo meio-campista do Paraguai, Damián Bobadilla (não visível), durante a partida de futebol contra o Paraguai pelo Grupo D da Copa do Mundo de 2026, no Los Angeles Stadium, em Inglewood (Foto: Patrick T. Fallon / Afp)

    Gol contra mais dramático

    O quinto gol contra da competição aconteceu no duelo entre Iraque e Noruega e foi também o mais marcante da primeira rodada. Capitão do Iraque, Aymen Hussein havia feito o único gol da seleção na derrota para os noruegueses, encerrando um jejum de 40 anos sem gols iraquianos em Copas do Mundo.

    Já nos acréscimos da etapa final, ao tentar impedir uma jogada de Erling Haaland, o atacante acabou desviando a bola para a própria meta, decretando o placar de 4 a 1 para a Noruega e fechando a lista de gols contra da rodada inaugural.

    A sequência foi ampliada nesta sexta-feira (19), quando Cameron Burgess se tornou o sexto jogador a marcar contra na Copa do Mundo de 2026. O defensor da Austrália acabou desviando a bola para o próprio gol aos 11 minutos do primeiro tempo do confronto diante dos Estados Unidos, mantendo a média incomum de gols contra neste início de Mundial.

    Todos os gols contra da Copa do Mundo de 2026

    • Estados Unidos 4 x 1 Paraguai - Damián Bobadilla (Paraguai)
    • Catar 1 x 1 Suíça - Miro Muheim (Suíça)
    • Bélgica 1 x 0 Egito - Mohamed Hany (Egito)
    • Áustria 3 x 1 Jordânia - Yazan Al-Arab (Jordânia)
    • Iraque 1 x 4 Noruega - Aymen Hussein (Iraque)
    • Estados Unidos x Austrália - Cameron Burgess (Austrália), aos 11 minutos do primeiro tempo da segunda rodada.

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