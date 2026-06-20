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Conheça Yan Diomandé, joia da Costa do Marfim que viralizou após carta póstuma à irmã

Revelação marfinense transformou o luto pela morte da irmã em combustível

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 17:43
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Yan Diomandé - Costa do Marfim
Yan Diomandé durante Equador x Costa do Marfim (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Aos 19 anos, Yan Diomandé é apontado como uma grande promessa do futebol mundial . Dono de dribles desconcertantes, velocidade explosiva e personalidade, na Copa do Mundo suas atuações vêm chamando atenção. Para muitos, ele representa o futuro de uma seleção que busca recuperar o protagonismo internacional dos tempos de Didier Drogba e Yaya Touré.

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    • Mas o que transformou o jovem atacante em um fenômeno de repercussão global nos últimos dias não foi apenas o futebol. Uma carta aberta dedicada à irmã caçula, Roxane, falecida em 2025 aos 15 anos, emocionou fãs, jogadores e jornalistas ao redor do planeta.

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    Diomandé: de Abidjan para o mundo

    Nascido em 14 de novembro de 2006, em Abidjan, principal cidade da Costa do Marfim, Yan Diomandé cresceu em condições extremamente humildes. Em uma carta publicada pelo The Players' Tribune, o atacante relembrou a infância em uma casa onde cerca de 25 pessoas dividiam o mesmo espaço.

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    Apesar das dificuldades financeiras, as lembranças são carregadas de afeto. O futebol ocupava um lugar central na rotina da família. Fã declarado de Cristiano Ronaldo, o garoto improvisava camisas e escrevia "Ronaldo 7" nas costas para imitar o ídolo português enquanto sonhava com uma carreira profissional.

    O caminho até o sucesso, porém, esteve longe de ser simples. Antes de alcançar a elite do futebol europeu, Diomandé enfrentou recusas em testes, mudanças de país e momentos de incerteza tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Muitas vezes, o sonho parecia distante. Ainda assim, o atacante persistiu, até que veio a primeira oportunidade profissional no Leganés, da Espanha.

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    Yan Diomandé é jogador do RB Leipzig, da Alemanha (Foto: Reprodução/RB Leipzig)

    A carta que emocionou o mundo

    ✉️Clique aqui para ler a carta na íntegra em português

    Se o talento dentro de campo já impressionava, foi fora dele que Yan Diomandé revelou ao público a dimensão humana de sua história. Em uma carta aberta dedicada à irmã Roxane, o jogador compartilhou memórias da infância, dos sacrifícios da família e da relação especial que mantinha com a jovem.

    Segundo o atacante, ela foi sua principal incentivadora durante os momentos mais difíceis da carreira. Quando o futuro parecia incerto e as oportunidades não apareciam, era Roxane quem insistia que ele se tornaria um dos melhores jogadores do mundo.

    A morte da irmã, ocorrida em 2025, mudou sua vida de forma definitiva. No texto, Diomandé descreve um sentimento de vazio permanente desde a perda. Afirma sentir como se uma parte de si tivesse desaparecido e que as emoções nunca mais foram experimentadas da mesma maneira. Ainda assim, transformou a dor em motivação.

    Entre os trechos mais marcantes da carta estão as promessas feitas à irmã. Em uma delas, o atacante afirma que fará o mundo inteiro conhecer o nome de Roxane. Em outra, celebra cada conquista como uma vitória compartilhada, repetindo a frase: "Nós conseguimos". ✉️Clique aqui para ler a carta na íntegra em português

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