A Escócia, uma das adversárias do Brasil na Copa do Mundo, utilizará as instalações do Charlotte FC como base de preparação para o Mundial. O Atrium Health Performance Park, centro de treinamento da franquia norte-americana, é considerado um dos mais modernos dos Estados Unidos e conta com cerca de 4.830 metros quadrados de estrutura (veja o vídeo acima).

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O complexo foi projetado para oferecer condições de excelência tanto para atletas do futebol profissional quanto das categorias de base. Ao todo, o local dispõe de oito campos de futebol, entre gramados naturais e sintéticos, além de áreas dedicadas à preparação física, recuperação dos jogadores e análise de desempenho.

Além de atender às equipes do Charlotte FC, o Atrium Health Performance Park também foi concebido para servir à comunidade local, recebendo atividades e eventos esportivos na região leste de Charlotte. Durante a Copa do Mundo, porém, a estrutura ficará à disposição da delegação escocesa.

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CT que a Escócia, adversária do Brasil, usará na Copa (Foto: Divulgação)

Partida entre Escócia e Brasil na Copa do Mundo

O confronto entre Escócia e Brasil está marcado para o dia 24 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O compromisso será pela terceira rodada do Mundial.

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