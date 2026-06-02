Com jogador acusado de estupro e corte de última hora, Gana divulga convocados para Copa

O técnico português Carlos Queiroz anunciou, nesta segunda-feira (1), a lista oficial dos 26 jogadores da seleção de Gana que disputarão a Copa do Mundo de 2026. O país integra o Grupo L, e enfrentará Inglaterra, Croácia e Panamá, com a estreia marcada para o dia 17 de junho contra a seleção panamenha, em Toronto. No entanto, o anúncio foi marcado por uma ausência importante por lesão e pela manutenção de um nome envolvido em controvérsias judiciais.

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Baixas por lesão e cortes de última hora

A principal notícia negativa para os torcedores ganenses é a ausência confirmada de Mohammed Kudus. O meio-campista do Tottenham, peça fundamental no esquema ofensivo da equipe, foi cortado devido a uma lesão, transferindo a responsabilidade de liderar o ataque para nomes como Antoine Semenyo, destaque do Manchester City.

Além de Kudus, o sistema defensivo também sofreu um revés recente: o zagueiro Alexander Djiku (Spartak Moscou) lesionou-se durante o período de preparação no País de Gales e precisou ser cortado, sendo substituído por Derrick Luckassen. Outros nomes que ficaram de fora após a pré-lista foram os goleiros Solomon Agbasi e Paul Reverson.

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A polêmica convocação de Thomas Partey

Outro ponto central da convocação é a presença de Thomas Partey, atualmente no Villarreal. O meio-campista foi confirmado no elenco mesmo sob o peso de acusações de estupro na Inglaterra. A decisão da federação e da comissão técnica em mantê-lo no grupo para o Mundial ocorre em meio a um extracampo conturbado.

Disputando a quinta Copa do Mundo, Gana busca em 2026 superar as campanhas das duas últimas edições, quando parou na fase de grupos, e tentar repetir o feito histórico de 2010, quando alcançou as quartas de final. Entre os destaques confirmados, além de Semenyo, estão o meia Fatawu Issahaku, do Leicester City, e o experiente atacante Iñaki Williams, do Athletic Bilbao.

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Jogadores da Gana comemorando gol da classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros:

Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) e Joseph Anang (St. Patrick).

Defensores:

Baba Abdul Rahman (Paok), Gideoh Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice) e Derrick Luckassen (Pafos).

Meio-campistas:

Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland) e Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).

Atacantes:

Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Kamal Deen Sulemana (Atalanta), Prince Kwabena Adu (Vitkoria Plzen), Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e Jordan Ayew (Leicester City).

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