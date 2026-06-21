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Lamine Yamal iguala feito de Pelé em Copas do Mundo e entra para lista histórica

Espanha conquistou primeira vitória na Copa do Mundo ao golear Arábia Saudita

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
21/06/2026 15:31
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Yamal marcou primeiro gol em Copas aos 18 anos. (Foto: Agência Efe/Folhapress)
Yamal marcou primeiro gol em Copas aos 18 anos. (Foto: Agência Efe/Folhapress)

O gol marcado por Lamine Yamal na vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, neste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo, levou o atacante a um patamar histórico na competição. Aos 18 anos, o jogador igualou uma marca que, até então, pertencia exclusivamente a Pelé.

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    • Apenas dois jogadores na história das Copas do Mundo conseguiram abrir o placar de uma partida do torneio antes de completarem 19 anos: o brasileiro, em 1958, e agora o atacante espanhol, que vive sua primeira participação em Mundiais.

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    Yamal durante aquecimento da partida da Espanha na Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)
    Yamal durante aquecimento da partida da Espanha na Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)

    Yamal fes história com a Espanha!

    No caso de Pelé, o feito ocorreu na Copa da Suécia, quando ele tinha 17 anos e marcou o primeiro gol do Brasil diante do País de Gales, nas quartas de final da edição. Mais de seis décadas depois, Yamal repetiu o marco ao balançar as redes no início do duelo contra a Arábia Saudita.

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    O atacante do Barcelona foi titular neste domingo após ter sido poupado na estreia da Espanha, em razão de uma recuperação de lesão muscular. Mesmo voltando ao time, precisou de apenas nove minutos para marcar seu primeiro gol em Copas do Mundo e abrir o caminho da goleada espanhola.

    A Espanha, aliás, vivia um longo jejum ofensivo no torneio. Antes do confronto deste domingo, a seleção acumulava quase 300 minutos sem marcar em Copas. O último gol havia sido na edição de 2022, no Catar, na derrota por 2 a 1 para o Japão, quando Álvaro Morata marcou ainda no primeiro tempo.

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    Além do feito histórico de Yamal, a seleção espanhola construiu uma vitória segura no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, com amplo domínio da partida e gols que consolidaram a superioridade ao longo dos 90 minutos.

    Com o resultado, a Espanha se coloca em posição confortável no Grupo H e se aproxima da classificação às oitavas de final, enquanto a Arábia Saudita se complica na briga pela vaga.

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