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Croácia x Panamá decide futuro das seleções na Copa do Mundo

Seleções entram em campo pressionadas após derrotas na estreia

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 15:32
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Croácia comemora classificação nos pênaltis sobre o Japão, nas oitavas de final (Jewel SAMAD/AFP)
Croácia comemora classificação nos pênaltis sobre o Japão, nas oitavas de final (Jewel SAMAD/AFP)

Panamá e Croácia entram em campo nesta terça-feira (23), no Toronto Stadium, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo, em uma partida que vale a sobrevivência na competição. As duas seleções perderam na estreia e chegam pressionadas: um novo tropeço pode decretar a eliminação ainda na fase de grupos, dependendo do resultado do confronto entre Inglaterra e Gana.

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    Com nenhum ponto conquistado, panamenhos e croatas precisam vencer para manter chances reais de classificação às oitavas de final. Além do resultado em campo, ambas as equipes também terão de acompanhar o duelo paralelo do grupo para conhecer sua situação na tabela.

    Panamá tenta conquistar primeira vitória em Copas

    O Panamá busca escrever um capítulo inédito em sua história nos Mundiais. A seleção ainda não venceu nenhuma partida em Copas do Mundo e estreou nesta edição com derrota por 1 a 0 para Gana. Apesar do placar, os panamenhos tiveram mais posse de bola, finalizaram 11 vezes e criaram boas oportunidades, mas sofreram o gol nos acréscimos da etapa final.

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    Após a partida, o técnico Thomas Christiansen lamentou o resultado e destacou que sua equipe produziu o suficiente para sair de campo com um desfecho melhor.

    Agora, a principal missão será aumentar a eficiência ofensiva para transformar as chances criadas em gols. Com Inglaterra e Gana também no grupo, qualquer novo tropeço pode encerrar rapidamente o sonho da classificação.

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    Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
    Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Croácia busca reação após derrota para a Inglaterra

    A Croácia também entra pressionada depois de ser derrotada por 4 a 2 pela Inglaterra na primeira rodada. A equipe, que chegou invicta ao Mundial após as Eliminatórias, mostrou dificuldades defensivas, principalmente nas bolas paradas.

    O técnico Zlatko Dalić deixou claro que a seleção não pode cometer novos erros se quiser continuar viva na competição.

    Mesmo vivendo um momento delicado, os croatas contam com a experiência de um elenco acostumado a grandes campanhas em Copas do Mundo. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a equipe aposta na liderança de Luka Modrić e no poder ofensivo de Petar Musa para buscar a recuperação.

    O que acontece com quem perder?

    A situação é semelhante para os dois lados. Quem for derrotado ficará muito próximo da eliminação e poderá dar adeus à Copa do Mundo já nesta rodada.

    • Se a Croácia perder, será eliminada caso Gana vença a Inglaterra.
    • Se o Panamá perder, será eliminado caso a Inglaterra derrote Gana.

    Em caso de empate, as duas seleções seguirão vivas matematicamente, mas dependerão de uma combinação de resultados na última rodada para sonhar com a classificação às oitavas de final.

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