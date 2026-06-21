Vozinha supera craques e atinge marca impressionante durante Copa do Mundo Goleiro atua como professor de vôlei quando está de férias

O goleiro Vozinha se tornou um dos personagens mais improváveis da Copa do Mundo. Herói do empate histórico de Cabo Verde contra a Espanha, o veterano de 40 anos viu sua popularidade explodir nas redes sociais após atuação memorável e uma campanha impulsionada por torcedores brasileiros.

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Em poucos dias, o arqueiro saltou de cerca de 50 mil para 14,7 milhões de seguidores no Instagram, ultrapassando jogadores consagrados e tornando-se um fenômeno global fora das quatro linhas.

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Vozinha, goleiro de Cabo Verde, garante empate contra Espanha (Roberto SCHMIDT/AFP)

Ascensão de Vozinha durante o jogo contra Espanha

O crescimento de Vozinha começou durante a estreia de Cabo Verde na Copa. Diante de uma das favoritas ao título, o goleiro acumulou defesas decisivas e foi fundamental para segurar o empate sem gols contra a Espanha. Enquanto o camisa 1 brilhava em campo, uma mobilização liderada por espectadores da CazéTV fez com que milhares de pessoas passassem a seguir seu perfil no Instagram.

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O movimento rapidamente ganhou força nas redes sociais. Nas horas seguintes à partida, Vozinha ultrapassou a marca de um milhão de seguidores. O crescimento continuou em ritmo acelerado nos dias seguintes, transformando o goleiro cabo-verdiano em uma das personalidades esportivas mais comentadas do torneio.

Os números impressionam. Com os atuais 14,7 milhões de seguidores, Vozinha possui uma audiência superior à de nomes conhecidos do futebol mundial. O goleiro ultrapassou atletas como Riyad Mahrez, Hakim Ziyech e se aproximou de ídolos históricos do continente africano, como Didier Drogba. O feito ganha ainda mais relevância ao se considerar que o crescimento ocorreu em menos de uma semana.

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Vozinha supera craques famosos nas redes

O fenômeno digital pode ser medido ao comparar o goleiro com jogadores que atuam nos principais clubes do mundo:

Lance!

Embora ainda esteja distante dos números de superestrelas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, o goleiro de Cabo Verde passou a integrar uma faixa de popularidade reservada a atletas de elite do esporte mundial.

Quem é o goleiro ídolo de Cabo Verde

Nascido em Cabo Verde, Vozinha construiu praticamente toda a carreira longe dos grandes holofotes do futebol internacional. O goleiro atuou por clubes portugueses nos últimos anos e se tornou uma das principais referências da seleção cabo-verdiana. Antes da Copa do Mundo, era conhecido principalmente pelos torcedores do arquipélago africano e por admiradores do futebol português.

Tudo mudou após os 90 minutos contra a Espanha. Em questão de dias, Vozinha deixou de ser apenas o goleiro de Cabo Verde para se tornar um dos rostos mais populares desta edição da Copa do Mundo. Se dentro de campo suas defesas ajudaram a escrever uma página histórica para a seleção africana, fora dele o arqueiro protagoniza uma história ainda mais improvável: a de um atleta que conquistou quase 15 milhões de seguidores graças a uma atuação inesquecível e ao poder das redes sociais.

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