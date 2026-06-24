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Brasil x Escócia: conheça o empresário que é dono do palco do jogo

Bilionário Stephen Ross é proprietário do Hard Rock Stadium

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 15:26
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Lucas Paquetá e Vini Jr dançam em comemoração de gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Kevin C. Cox / AFP)
Lucas Paquetá e Vini Jr dançam em comemoração de gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Kevin C. Cox / AFP)

O confronto entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), será disputado em um dos estádios mais versáteis do mundo. O Hard Rock Stadium, em Miami, pertence ao bilionário americano Stephen Ross, empresário que também é dono do Miami Dolphins, tradicional franquia da NFL. Um dos detalhes mais curiosos da arena é que o gramado utilizado nos jogos é cultivado em uma fazenda pertencente ao próprio Ross.

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    • Aos 86 anos, Stephen Ross é fundador e presidente da Related Companies, uma das maiores empresas de desenvolvimento imobiliário dos Estados Unidos. Com fortuna construída no setor imobiliário, ele comprou o Miami Dolphins em 2009 e transformou o Hard Rock Stadium em um complexo preparado para receber eventos esportivos e de entretenimento durante todo o ano.

    Para garantir a qualidade do campo mesmo com a intensa agenda, Ross mantém uma fazenda de aproximadamente 323 mil metros quadrados próxima a West Palm Beach, na Flórida. É lá que a grama utilizada no estádio é cultivada antes de ser transportada e instalada no local.

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    A estrutura permite trocas rápidas do gramado entre diferentes eventos. Após o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, realizado em maio, a arena passou por uma corrida contra o tempo para desmontar parte da infraestrutura da prova e preparar o campo para a Copa do Mundo. Quando o torneio terminar, em julho, os trabalhos serão novamente voltados para a temporada da NFL e do futebol americano universitário.

    Foto do Hard Rock Stadium, em Seatle, nos Estados Unidos, estádio que o Brasil encara a Escócia na Copa do Mundo.

    Estádio recebe eventos o ano inteiro

    O Hard Rock Stadium se tornou referência mundial pela capacidade de adaptação. A arena já recebeu seis edições do Super Bowl, a final da NFL, além de partidas de futebol, shows, Fórmula 1 e até mesmo torneios de tênis.

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    Neste ano, o estádio abrigou uma quadra de grama temporária para o Miami Open. Um dos destaques do torneio foi o confronto entre o brasileiro João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz, assistido por cerca de 17 mil torcedores.

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    Histórico da seleção brasileira no estádio

    O duelo contra a Escócia marcará a quarta partida da seleção brasileira no estádio de Miami. A primeira aconteceu em 16 de novembro de 2013, quando a arena ainda era chamada de Sun Life Stadium. Na ocasião, o Brasil goleou Honduras por 5 a 0, com gols de Bernard, Dante, Maicon, Willian e Hulk.

    A segunda visita ocorreu em 5 de setembro de 2014, na estreia da seleção após a Copa do Mundo daquele ano. O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, com um gol de falta de Neymar.

    O terceiro e mais recente compromisso foi em 6 de setembro de 2019, novamente diante dos colombianos. A partida terminou empatada por 2 a 2, com gols de Neymar e Casemiro para a equipe brasileira.

    Escócia x Brasil
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