Brasil x Escócia: conheça o empresário que é dono do palco do jogo Bilionário Stephen Ross é proprietário do Hard Rock Stadium

O confronto entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), será disputado em um dos estádios mais versáteis do mundo. O Hard Rock Stadium, em Miami, pertence ao bilionário americano Stephen Ross, empresário que também é dono do Miami Dolphins, tradicional franquia da NFL. Um dos detalhes mais curiosos da arena é que o gramado utilizado nos jogos é cultivado em uma fazenda pertencente ao próprio Ross.

continua após a publicidade

Aos 86 anos, Stephen Ross é fundador e presidente da Related Companies, uma das maiores empresas de desenvolvimento imobiliário dos Estados Unidos. Com fortuna construída no setor imobiliário, ele comprou o Miami Dolphins em 2009 e transformou o Hard Rock Stadium em um complexo preparado para receber eventos esportivos e de entretenimento durante todo o ano.

Para garantir a qualidade do campo mesmo com a intensa agenda, Ross mantém uma fazenda de aproximadamente 323 mil metros quadrados próxima a West Palm Beach, na Flórida. É lá que a grama utilizada no estádio é cultivada antes de ser transportada e instalada no local.

continua após a publicidade

A estrutura permite trocas rápidas do gramado entre diferentes eventos. Após o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, realizado em maio, a arena passou por uma corrida contra o tempo para desmontar parte da infraestrutura da prova e preparar o campo para a Copa do Mundo. Quando o torneio terminar, em julho, os trabalhos serão novamente voltados para a temporada da NFL e do futebol americano universitário.

Estádio recebe eventos o ano inteiro

O Hard Rock Stadium se tornou referência mundial pela capacidade de adaptação. A arena já recebeu seis edições do Super Bowl, a final da NFL, além de partidas de futebol, shows, Fórmula 1 e até mesmo torneios de tênis.

continua após a publicidade

Neste ano, o estádio abrigou uma quadra de grama temporária para o Miami Open. Um dos destaques do torneio foi o confronto entre o brasileiro João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz, assistido por cerca de 17 mil torcedores.

➡️Brasil em 1º ou 2º? Veja qual cenário é melhor para os trabalhadores

➡️ Endrick, Rayan e quem mais? Escale seu Brasil ideal contra a Escócia na Copa!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Histórico da seleção brasileira no estádio

O duelo contra a Escócia marcará a quarta partida da seleção brasileira no estádio de Miami. A primeira aconteceu em 16 de novembro de 2013, quando a arena ainda era chamada de Sun Life Stadium. Na ocasião, o Brasil goleou Honduras por 5 a 0, com gols de Bernard, Dante, Maicon, Willian e Hulk.

A segunda visita ocorreu em 5 de setembro de 2014, na estreia da seleção após a Copa do Mundo daquele ano. O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, com um gol de falta de Neymar.

O terceiro e mais recente compromisso foi em 6 de setembro de 2019, novamente diante dos colombianos. A partida terminou empatada por 2 a 2, com gols de Neymar e Casemiro para a equipe brasileira.

Escócia x Brasil

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Escócia x Brasil @2.10

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.