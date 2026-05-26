Após ausência no Catar, a Seleção da Colômbia chega para a Copa do Mundo com uma nova geração que conta com jogadores de alto nível para tentar superar as quartas de final pela primeira vez na história. A Colômbia está no grupo K, ao lado de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. Os colombianos estreiam no torneio no dia 17 de junho.

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🌍 O Cenário: Como a Colômbia chega à Copa?

A Colômbia chega para a Copa do Mundo depois de uma boa campanha nas Eliminatórias Sul-americanas. Foram 28 pontos conquistados e uma terceira colocação que igualou a campanha da histórica "Geração Dourada", de 1998. Os Cafeteiros retornam à Copa do Mundo após ausência em 2022, no Catar, mas a expectativa dos colombianos ainda contempla muitas dúvidas. Sob o comando de Néstor Lorenzo, sucessor de Reinaldo Rueda, a Colômbia viveu grande fase no início do ciclo, com vitórias marcantes sobre Alemanha, Brasil e Espanha, além do destaque apresentado no vice-campeonato da Copa América.

Nas Eliminatórias, no entanto, houve uma quebra de expectativa. A seleção caiu de rendimento após assumir a liderança. Nas oito partidas seguintes, venceu apenas o Chile e despencou para o sexto lugar, fazendo depois uma campanha de recuperação e vendo a pressão aumentar sobre Néstor Lorenzo. Por isso, apesar da classificação em terceiro lugar, sem sustos, a Colômbia chega com certa desconfiança na Copa do Mundo devido a essa instabilidade, reafirmada nos amistosos que antecederam o Mundial — duas derrotas para Croácia e França.

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📈 Melhor campanha em Copas

A Colômbia disputará sua sétima Copa do Mundo em 2026. Em 2014, os Cafeteros viveram a melhor campanha da história, se classificando com 100% de aproveitamento na fase de grupos, e depois chegaram às quartas de final após eliminar o Uruguai, antes de cair diante do Brasil. Além do quinto lugar geral, a campanha colombiana ainda consagrou James Rodríguez como o artilheiro da competição.

✨ Fato curioso: país de Shakira

A Colômbia é o país da cantora Shakira, artista que é dona do grande hit "Waka Waka", que é considerado por muitos a melhor música tema da história das Copas do Mundo. Em 2014, justamente na Copa em que a Colômbia alcançou suas históricas quartas de final, liderada por James Rodríguez, Shakira voltou a marcar presença com "La La La", canção inspirada no torneio e fortemente associada à seleção colombiana. A artista acabou se tornando um símbolo cultural do país durante os Mundiais, ajudando a ampliar ainda mais a visibilidade internacional da Colômbia dentro e fora do futebol.

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⚡ O cara do time: James Rodríguez

Aos 34 anos, o meio-campista James Rodríguez vive momento discreto no futebol por clubes. Porém, segue sendo a principal referência técnica e símbolo da seleção da Colômbia para esta Copa do Mundo. O meio teve grande destaque na Copa América de 2024, sendo eleito o melhor jogador da competição, e chega na América do Norte para tentar repetir o protagonismo que marcou sua trajetória com a camisa dos Cafeteros.

James é o cérebro e uma peça fundamental para a engrenagem da equipe colombiana. Além da grande liderança e qualidade técnica, a Colômbia espera de James Rodríguez grandes exibições a partir de sua boa visão de jogo, passes decisivos, criatividade e boa finalização de média distância para conduzir, organizar e potencializar o setor ofensivo. Mesmo em baixa nos últimos anos, James costuma elevar seu nível quando está com a camisa da Colômbia, assim como mostrou em 2024, na Copa América.

James Rodriguez se emociona ao final de Colômbia x Bolívia (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

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👁️ Fique de olho: Luis Díaz

Luís Díaz é o principal nome da equipe na atualidade. O atacante do Bayern de Munique chega para a Copa do Mundo após sua melhor temporada, em estatística. São 26 gols e 19 assistências na última temporada europeia — além dos títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha, ainda foi semifinalista na Liga dos Campeões, sendo um dos principais nomes da equipe bávara. Consolidado como principal nome ofensivo da nova geração colombiana, o atacante se firmou pelo protagonismo, regularidade e capacidade de decidir jogos grandes, tornando-se referência técnica tanto no clube quanto na seleção. Mais maduro taticamente e mantendo a explosão física que marcou sua ascensão, Luis Díaz chega ao Mundial no auge da confiança e com expectativa de liderar a Colômbia em busca de uma campanha histórica.

Luis Díaz é um atacante de velocidade e desequilíbrio. Atua pelos lados do campo para explorar sua explosão física, dribles curtos e vantagem nas jogadas de um contra um com muita intensidade, o que o torna uma válvula de escape ideal. Além disso, ainda gera muito jogo, criando jogadas individuais e finalizando bem para o gol. Na Copa do Mundo, sua importância passa pela capacidade de acelerar o ataque colombiano, quebrar linhas defensivas e dividir a responsabilidade criativa com James Rodríguez, formando a principal dupla ofensiva dos Cafeteros.

Luis Diaz, parte do plano para manter Cristiano Ronaldo no Al-Nassr. (foto: Luis ACOSTA / AFP)

👨‍🏫 Quem é o treinador do Uruguai na Copa do Mundo?

Néstor Lorenzo assumiu a Colômbia em junho de 2022 e montou rapidamente uma equipe semelhante à introduzida por Pekerman, ex-treinador da seleção entre 2012 e 2018. Lorenzo fez boa parte de sua carreira como auxiliar de Pékerman. Ele trabalhou ao lado do ex-técnico da seleção por quase 20 anos e participou das Copas de 2006, 2014 e 2018 — as duas últimas pela seleção colombiana. Apesar da pouca notoriedade como treinador principal, Lorenzo já é uma figura respeitada no futebol sul-americano pela experiência adquirida ao lado de seu compatriota.

A carreira solo começou no Melgar, do Peru, em 2020, onde conquistou o Torneio Apertura e levou o clube às quartas de final da Copa Sul-Americana. Na seleção colombiana, iniciou o trabalho cercado de desconfiança, mas rapidamente ganhou prestígio pelos bons resultados no começo do ciclo. No entanto, a queda de rendimento nas Eliminatórias aumentou as críticas ao treinador, que chega pressionado para a disputa da Copa do Mundo.

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📋 Time base (4-2-3-1)

Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Juan Cabal e Mojica; Richard Ríos e Lerma; James Rodríguez, Jhon Arias e Luis Díaz; e Luís Suarez

🗓️ Agenda da Colômbia na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Uzbequistão x Colômbia

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 17 de junho, quarta-feira, às 23h (de Brasília)

🏟️ Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)



Colômbia x RD Congo

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 23 de junho, terça-feira, às 23h (de Brasília)

🏟️ Estádio Akron, Zapopan (MEX)

Colômbia x Portugal

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 27 de junho, sábado, às 20h30 (de Brasília)

🏟️Hard Rock Stadium, Miami (EUA)



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