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Bielsa deve sair do Uruguai após queda na Copa; dirigente nega crise no elenco

Treinador falará pela primeira vez após a queda; AUF nega racha no elenco

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
29/06/2026 20:19
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Marcelo Bielsa durante partida do Uruguai contra a Espanha na Copa do Mundo. (Foto: IMAGO/Folhapress)
Marcelo Bielsa durante partida do Uruguai contra a Espanha na Copa do Mundo. (Foto: IMAGO/Folhapress)

A eliminação ainda na fase de grupos da Copa do Mundo marcou oficialmente o fim da passagem de Marcelo Bielsa pela seleção do Uruguai. Com o contrato encerrado após o Mundial, o treinador argentino não permanecerá no comando da Celeste, enquanto a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) tenta administrar a repercussão da campanha decepcionante e dos rumores sobre um desgaste entre o técnico e parte do elenco.

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    • Nos últimos dias, veículos da imprensa uruguaia e internacional noticiaram que jogadores experientes teriam manifestado insatisfação com os métodos de trabalho de Bielsa antes da partida decisiva contra a Espanha. As informações apontavam reclamações sobre a intensidade dos treinamentos e decisões táticas em meio ao pior momento da equipe na competição.

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    Marcelo Bielsa vai participar de entrevista coletiva na próxima terça-feira (30). (Foto: Fotoarena/Folhapress)
    Marcelo Bielsa vai participar de entrevista coletiva na próxima terça-feira (30). (Foto: Fotoarena/Folhapress)

    Ao desembarcar em Montevidéu, porém, o diretor de seleções da AUF, Jorge Giordano, tratou de minimizar as especulações. Segundo o dirigente, não houve qualquer movimento de rebelião contra o treinador, nem uma reunião de líderes para confrontá-lo, como foi divulgado.

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    Giordano admitiu apenas que os atletas solicitaram realizar um treinamento em grupo, pedido que foi atendido pela comissão técnica, mas classificou como "sem pé nem cabeça" as demais versões sobre um racha no elenco.

    O dirigente também negou que Bielsa tenha responsabilizado os jogadores pela eliminação. De acordo com Giordano, a conversa realizada durante o Mundial reuniu todo o grupo e integrantes da comissão técnica, sem qualquer exposição individual dos atletas, característica que, segundo ele, nunca fez parte da forma de trabalho do argentino.

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    ➡️ Bielsa volta sozinho ao Uruguai após queda na Copa e deixa aeroporto sem recepção

    Enquanto isso, Bielsa convocou uma entrevista coletiva para a próxima terça-feira (30), no Estádio Centenário, em Montevidéu. A expectativa é de que o treinador explique os acontecimentos dos últimos dias, fale sobre o ambiente interno da seleção e confirme oficialmente o encerramento de seu ciclo à frente da equipe nacional.

    Após a eliminação, o próprio treinador assumiu a responsabilidade pelo fracasso esportivo. Bastante abatido, Bielsa afirmou que sua passagem não trouxe os resultados esperados ao futebol uruguaio e reconheceu que os números da equipe não sustentam qualquer avaliação positiva do trabalho realizado.

    ➡️ Uruguai toma decisão severa e cancela voo fretado; jogadores voltam separados

    A campanha da Celeste foi uma das maiores decepções da Copa do Mundo. Integrante do Grupo H, o Uruguai terminou sem vencer uma partida, empatando com Arábia Saudita e Cabo Verde antes de ser derrotado pela Espanha na rodada decisiva. A seleção encerrou sua participação com apenas dois pontos e ficou fora da fase mata-mata.

    Sem Bielsa, a AUF agora inicia o planejamento para o próximo ciclo. A tendência é que a definição do novo treinador aconteça apenas após as eleições da entidade, previstas para o próximo ano, fazendo com que a seleção seja comandada interinamente nos amistosos das próximas Datas Fifa. Enquanto isso, nomes do futebol uruguaio já começam a surgir como possíveis candidatos ao cargo.

    ➡️ Forlán se coloca à disposição para assumir o comando do Uruguai após a Copa

    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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