Copa do Mundo de 2026 supera 2022 e 2018 em tempo de bola rolando Copa de 2026 mostra que novas regras da Fifa seguem impactando o jogo desde 2018

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 confirmou o impacto das novas diretrizes da arbitragem no futebol internacional. Com 58 minutos e seis segundos de bola rolando por partida, o Mundial registrou o maior tempo efetivo de jogo das últimas três edições da competição, superando os números das Copas da Rússia, em 2018, e do Catar, em 2022.

continua após a publicidade

🧮 Simule todos os resultados da Copa!

A evolução é gradual. Na Copa do Mundo da Rússia, disputada em 2018, a bola permaneceu em jogo por 54 minutos e 52 segundos, em média. Quatro anos depois, no Catar, esse índice subiu para 58 minutos e 3 segundos. Agora, em 2026, o torneio alcançou 58 minutos e 6 segundos, mantendo o patamar elevado e registrando o melhor desempenho da série histórica recente.

Embora a diferença em relação ao Mundial de 2022 seja mínima, ela confirma que as medidas adotadas pela FIFA para reduzir as interrupções seguem produzindo efeito. O salto mais significativo ocorreu entre 2018 e 2022, quando o tempo efetivo de jogo aumentou mais de três minutos.

continua após a publicidade

A mudança começou no Catar, quando a Fifa passou a exigir que os árbitros compensassem com maior precisão todas as paralisações durante as partidas. Como consequência, os jogos passaram a ter acréscimos mais longos e ultrapassaram, em média, os 100 minutos de duração, mas também aumentaram o tempo em que a bola permaneceu efetivamente em disputa.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para a Copa de 2026, medidas foram ampliadas contra a perda deliberada de tempo. Entre as novidades estão a contagem regressiva de cinco segundos para cobranças de lateral e tiro de meta, o limite de dez segundos para que jogadores substituídos deixem o gramado e a obrigatoriedade de um minuto fora de campo após atendimento médico. Além disso, o protocolo do VAR ganhou novas atribuições para corrigir erros objetivos e a bola oficial passou a contar com sensores eletrônicos. O que também pode ser considerado um fator decisivo para a minutagem de bola rolando não ter sofrido uma grande mudança em relação ao último Mundial.

continua após a publicidade

O objetivo das mudanças é tornar o futebol mais dinâmico e reduzir o tempo desperdiçado com interrupções. Os números da fase de grupos mostram que a estratégia foi mantida com sucesso, consolidando uma tendência iniciada na Copa do Catar.

Tempo médio de bola rolando nas últimas Copas do Mundo

Rússia 2018: 54min52s

Catar 2022: 58min03s

Estados Unidos, México e Canadá 2026: 58min06s (Fase de Grupos)

Os dados mostram que a Copa do Mundo ganhou mais tempo de bola em jogo ao longo dos últimos oito anos. Em relação a 2018, o aumento supera três minutos por partida, um avanço que representa mais oportunidades de criação, finalizações e gols, além de diminuir o impacto do antijogo no principal torneio do futebol mundial.

Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.