MORRISTOWN, NJ (EUA) - O técnico Carlo Ancelotti pretende fazer novos testes no Brasil no amistoso de sábado (6), com o Egito. A partida em Cleveland será a última da Seleção antes da estreia no Grupo C da Copa do Mundo, que acontece em 13 de junho, diante do Marrocos.

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➡️Seleção desembarca nos EUA e começa preparação final para a Copa

No desembarque nos Estados Unidos, Ancelotti falou rapidamente com as emissoras que têm direito de transmissão ainda na pista do aeroporto de Newark.

— Hoje (terça-feira) trabalhamos, e depois temos três dias para preparar para o jogo com o Egito, para fazermos alguns testes. Depois, é nos preparar para o primeiro jogo (da Copa do Mundo) —, declarou Ancelotti.

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O amistoso com os egípcios será a primeira oportunidade para Carlo Ancelotti testar a dupla de zaga considerada titular para a Copa do Mundo, com Marquinhos e Gabriel Magalhães. A dupla ainda não treinou junto nesta preparação para o Mundial; junto com Gabriel Martinelli, eles se apresentaram à Seleção apenas nos Estados Unidos, já que estavam envolvidos com a final da Uefa Champions League.

Além disso, Ancelotti poderá utilizar o amistoso para testar outros modelos de jogo ou mesmo mudanças na equipe, a partir do que foi visto no segundo tempo da goleada por 6 a 2 sobre o Panamá no domingo (31 de maio), no Maracanã.

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Ancelotti revelou que fará mais testes na Seleção em amistoso com o Egito (Foto: Leonardo Muñoz/AFP)

Ancelotti comanda primeiro treino da Seleção nos EUA nesta terça

Após desembarcar em Newark, a Seleção foi direto ao hotel The Ridge, local que servirá de concentração para a equipe do técnico Carlo Ancelotti durante a Copa do Mundo. O local fica a poucos quilômetros do centro de treinamentos escolhido pela CBF e do MetLife, estádio que sediará Brasil x Marrocos no dia 13, na pela primeira rodada da Copa do Mundo.

O primeiro treino da Seleção no país da Copa do Mundo acontecerá hoje à tarde, a partir das 17h locais (18h de Brasília). A atividade será totalmente fechada.

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