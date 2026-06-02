Casemiro vê Brasil atrás de favoritos, mas confia em boa campanha na Copa: 'Não somos'

A Seleção Brasileira desembarcou nesta terça-feira (2) nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Um dos líderes do elenco, Casemiro adotou discurso de cautela ao projetar a campanha da equipe e afirmou que o Brasil não chega ao torneio como principal favorito ao título.

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Em entrevista às emissoras detentoras dos direitos de transmissão ainda na pista do aeroporto de Newark, o volante destacou a qualidade do grupo comandado por Carlo Ancelotti, mas reconheceu que outras seleções vivem um momento mais consolidado.

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— Nós não somos a grande favorita. Claro que nós chegamos fortes, temos um grupo bom, temos uma mescla de experiência com juventude de grandes jogadores. Acho que é bom. Dessa vez a gente vem com esse passinho atrás, mas o alerta está sempre ligado. Acho que nós iremos chegar fortes e, se Deus quiser, fazer uma grande Copa do Mundo — afirmou.

— Acho que chegamos fortes, mas existem outras seleções que estão um passinho à frente do nosso processo. Não preciso ficar falando quais são as seleções. A gente sabe que existem seleções que estão em outro processo. Mas a Seleção Brasileira é sempre forte e tem o desejo de vencer, de realizar esse sonho de criança — completou.

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Casemiro comemorando gol no amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Reprodução/X)

Aos 34 anos, Casemiro disputará sua terceira Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira. O volante ressaltou que o principal objetivo do grupo segue sendo a conquista do título mundial.

— A expectativa é sempre grande. Principalmente o sonho, o desejo de querer vencer uma Copa do Mundo. A gente sabe que é um sonho de criança. É um sonho realizado não só de estar aqui, mas de vencer. Então, a expectativa é gigante e a gente está em busca desse sonho — disse.

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Casemiro destaca pontos-chaves da Seleção convocada por Ancelotti

O meio-campista também apontou a combinação entre juventude e experiência como uma das principais características do atual elenco brasileiro.

— Acho que nós temos mais jogadores jovens, jogadores jovens que vão ter maior protagonismo. Acho que a mescla está boa, esse está sendo o grande êxito. Temos um treinador que tem uma experiência total no futebol, apesar de ser a primeira Copa do Mundo dele como treinador — declarou.

O capitão também comentou o momento de renovação vivido pela equipe. Segundo ele, o grupo ainda está no início do trabalho sob o comando de Carlo Ancelotti, que assumiu a Seleção há pouco mais de um mês.

— Tivemos mudança de treinador, mudança de presidente, muita turbulência. Temos somente um ano de trabalho de um treinador com excelente experiência no futebol, mas são apenas 40 dias de trabalho. Acho que nós iremos chegar fortes. Temos jogadores com qualidade, jogadores experientes, jogadores com energia, juventude. Acho que tem uma mescla boa para essa competição — concluiu.

A Seleção Brasileira ficará baseada em Nova Jersey durante a fase de grupos da Copa do Mundo. Antes da estreia no torneio, a equipe ainda fará um amistoso preparatório contra o Egito, no próximo sábado (6).

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