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Barcola coloca Olise como 'gênio' após mais um recital pela França na Copa

Atacante do PSG recebeu assistência do camisa 11

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 14:33
Atualizado há 2 minutos
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Olise na partida da França na Copa do Mundo
Olise na partida da França contra a Suécia na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Autor de um dos gols da vitória da França sobre a Suécia, por 3 a 0, nesta terça-feira (30), pela segunda fase da Copa do Mundo, Bradley Barcola saiu de campo exaltando o funcionamento do ataque francês. O jogador marcou pela segunda vez no Mundial e destacou o entrosamento com Michael Olise, responsável pela assistência no lance.

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    Barcola afirmou que a seleção francesa tem trabalhado bastante as movimentações ofensivas nos treinamentos. Segundo o atacante, a conexão entre os jogadores tem facilitado a criação de chances durante os jogos.

    — Trabalhamos muitas combinações nos treinos. Sabemos onde cada jogador gosta de receber a bola e conseguimos nos encontrar muito bem em campo. Precisamos continuar assim — afirmou Barcola.

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    O gol de Barcola saiu no início do segundo tempo. Olise encontrou o companheiro dentro da área, e o atacante finalizou para ampliar a vantagem francesa. O lance praticamente encaminhou a classificação da França, que já havia aberto o placar com Mbappé no fim da primeira etapa. Depois, o camisa 10 voltou a marcar e fechou a vitória por 3 a 0. Barcola também fez questão de elogiar a atuação de Olise. Para o atacante, o meia tem sido fundamental tanto na construção ofensiva quanto no trabalho sem a bola.

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    • — No meu gol, Michael me deu um grande passe, e eu fiquei sozinho. Talvez o goleiro tenha pensado que eu fosse fechar o pé. Eu preferi finalizar daquele jeito, deu certo, então foi bom. Ele faz um pouco de tudo em campo. Está muito presente defensivamente e, com a bola, dá grandes passes, cria espaços, gera muito perigo. É um prazer jogar com ele. Ele também tem essa capacidade de marcar. Ainda não aconteceu, mas sentimos que vai acontecer. Ele acerta a trave, o goleiro tira por pouco… Vai sair. É um gênio. Eu o vejo como um gênio — completou.

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    Quarteto da França, Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola
    Quarteto da França, Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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