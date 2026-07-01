Barcola coloca Olise como 'gênio' após mais um recital pela França na Copa Atacante do PSG recebeu assistência do camisa 11

Autor de um dos gols da vitória da França sobre a Suécia, por 3 a 0, nesta terça-feira (30), pela segunda fase da Copa do Mundo, Bradley Barcola saiu de campo exaltando o funcionamento do ataque francês. O jogador marcou pela segunda vez no Mundial e destacou o entrosamento com Michael Olise, responsável pela assistência no lance.

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Barcola afirmou que a seleção francesa tem trabalhado bastante as movimentações ofensivas nos treinamentos. Segundo o atacante, a conexão entre os jogadores tem facilitado a criação de chances durante os jogos.

— Trabalhamos muitas combinações nos treinos. Sabemos onde cada jogador gosta de receber a bola e conseguimos nos encontrar muito bem em campo. Precisamos continuar assim — afirmou Barcola.

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O gol de Barcola saiu no início do segundo tempo. Olise encontrou o companheiro dentro da área, e o atacante finalizou para ampliar a vantagem francesa. O lance praticamente encaminhou a classificação da França, que já havia aberto o placar com Mbappé no fim da primeira etapa. Depois, o camisa 10 voltou a marcar e fechou a vitória por 3 a 0. Barcola também fez questão de elogiar a atuação de Olise. Para o atacante, o meia tem sido fundamental tanto na construção ofensiva quanto no trabalho sem a bola.

— No meu gol, Michael me deu um grande passe, e eu fiquei sozinho. Talvez o goleiro tenha pensado que eu fosse fechar o pé. Eu preferi finalizar daquele jeito, deu certo, então foi bom. Ele faz um pouco de tudo em campo. Está muito presente defensivamente e, com a bola, dá grandes passes, cria espaços, gera muito perigo. É um prazer jogar com ele. Ele também tem essa capacidade de marcar. Ainda não aconteceu, mas sentimos que vai acontecer. Ele acerta a trave, o goleiro tira por pouco… Vai sair. É um gênio. Eu o vejo como um gênio — completou.

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Quarteto da França, Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

França enfrenta o Paraguai

Com a classificação, a França mantém os 100% de aproveitamento na Copa do Mundo e segue para enfrentar o Paraguai na próxima fase. A equipe chega embalada pelo desempenho ofensivo e pelo protagonismo de nomes como Mbappé, Olise e Barcola.

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