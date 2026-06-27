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Portugal e Colômbia empatam sem gols e conhecem adversários da próxima fase

Colômbia teve um gol anulado nos acréscimos da partida

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
27/06/2026 22:29
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Portugal na Copa do Mundo contra Colômbia
Portugal e Colômbia se enfrentaram pela liderança do grupo K (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Portugal e Colômbia empataram sem gols neste sábado (27), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com a torcida colombiana dominando o Hard Rock Stadium, em Miami, a equipe encerrou a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos. Portugal encerrou em segundo, com cinco.

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  • Torcedores da Colômbia nos arredores do Hard Rock Stadium - Copa do Mundo 2026

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    • Agora, na próxima fase, Colômbia enfrenta Gana, enquanto Portugal terá uma "pedreira" contra a Croácia.

    Primeiro tempo de domínio colombiano

    A Colômbia começou melhor e criou a primeira grande chance logo no primeiro minuto, quando Luis Díaz invadiu a área, finalizou cruzado e, após desvio em Rúben Dias, Córdoba cabeceou por cima do travessão. Os sul-americanos seguiram pressionando e levaram perigo em finalizações de James Rodríguez, Córdoba e Jhon Arias, obrigando Diogo Costa a fazer boas defesas.

    Portugal respondeu em chutes de Bruno Fernandes e Rúben Dias, mas sem grande efetividade. Cristiano Ronaldo ainda assustou em uma finalização anulada por impedimento e cobrou uma falta nas mãos de Vargas. Nos minutos finais da etapa, a seleção portuguesa cresceu no jogo e passou a pressionar. Vargas salvou a Colômbia ao defender um perigoso de Bruno Fernandes. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

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    Portugal e Colômbia na Copa do Mundo
    Portugal e Colômbia no primeiro tempo (Foto; PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Colômbia seguiu dominando e teve gol anulado

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    O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes trocando erros e dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Portugal levou perigo aos cinco minutos e pouco depois a Colômbia quem respondeu. Aos 14 minutos, Cristiano Ronaldo desperdiçou uma boa oportunidade após passe de João Félix, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

    Aos 27 minutos, a Colômbia voltou a levar perigo quando Santi Arias encontrou Luis Díaz dentro da área, mas o atacante dominou, girou e furou na hora da finalização. Na sequência, James Rodríguez arriscou de fora da área e viu Renato Veiga desviar a bola para escanteio.

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    A emoção ficou para os acréscimos. Aos 45 minutos, a Colômbia chegou a balançar as redes com Davinson Sánchez. Após cobrança curta de escanteio, Luis Díaz acionou Quintero, que cruzou para o zagueiro cabecear para o fundo do gol. O assistente, no entanto, assinalou impedimento no lance. O VAR revisou a jogada e confirmou a posição irregular, anulando o gol e mantendo o empate sem gols.

    cristiano ronaldo portugal
    CR7 teve partida apagada contra a Colômbia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    O lance capital da partida aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. Aos 45 minutos, a Colômbia chegou a comemorar o gol de Davinson Sánchez, que cabeceou para as redes após cobrança curta de escanteio e cruzamento de Quintero. Porém, o lance foi anulado por impedimento.

    Deu aula 🏅

    James Rodríguez foi o principal destaque da partida. O camisa 10 comandou as ações ofensivas da Colômbia, distribuiu o jogo com qualidade, preencheu todo o campo de ataque e criou as principais oportunidades da equipe. Deu aula em campo. O jogador deixou o gramado sob aplausos.

    Além disso, a torcida colombiana também foi destaque. Em um jogo em que Portugal era "visitante", a torcida da seleção tomou conta do Hard Rock Stadium.

    Ficou abaixo 📉

    João Neves teve uma atuação abaixo do esperado e encontrou dificuldades para controlar o meio-campo português. A Colômbia dominou o setor por boa parte da partida, mas principalmente no primeiro tempo. Mesmo com a sua entrada, a falta de domínio permaneceu. A ideia de Martínez era ter o atleta para "resolver" esta lacuna.

    ✅ Ficha técnica

    PORTUGAL 🆚 COLÔMBIA
    Copa do Mundo - 3ª rodada do grupo K

    📆 Data e horário: Sábado, 27 de junho de 2026, às 20h30 (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami, Flórida (EUA)
    🥅 Gols: -
    🟨 Cartões amarelos: Puerta (COL)
    🟥 Cartões vermelhos: 

    Portugal (Técnico: Roberto Martínez)
    Diogo Costa; João Cancelo (Dalot), Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes (Matheus Nunes); Vitinha (Rafa Leão), Ruben Neves (João Neves) e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

    Colômbia (Técnico: Nestor Lorenzo)
    Camilo Vargas; Santiago Arias, Sánchez, Lucumí e Deiver Machado; Puerta, Lerma (Richard Ríos), James Rodríguez (Quintero) e Jhon Arias (Castaño); Luis Díaz e Jhon Córdoba (Luis Suárez).

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