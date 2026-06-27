Impedimento em Colômbia x Portugal revolta web: 'Inacreditável' Jogo terminou em 0 a 0

Durante a partida entre Colômbia e Portugal, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, um impedimento na reta final do confronto chamou a atenção dos internautas. A equipe sul-americana havia marcado nos acréscimos o que seria o gol da vitória, mas o lance foi anulado pela arbitragem.

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O zagueiro Davinson Sánchez balançou as redes de Diogo Costa aos 46 minutos da segunda etapa, após cruzamento de Juan Fernando Quintero. Porém, após análise do impedimento semiautomático, o defensor apareceu com o bico da chuteira à frente do último homem de Portugal.

Confira a reação de alguns internautas nas redes sociais:

INACREDITÁVEL



o gol do Davinson Sánchez foi anulado por causa disso



meu Deus pic.twitter.com/3QvDzVUkyq — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 28, 2026

Absurdo isso aqui. Não tem condição disso ser impedimento https://t.co/dE6BBpN2I1 — marina (@marinabragaa) June 28, 2026

Impedimento tem que ser o corpo todo na frente, a Colômbia perder um jogo por causa de UM DEDÃO é ridículo pic.twitter.com/qShmGLFnwe — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) June 28, 2026

Tô começando a pegar ranço desse impedimento semi-automático — Ricardo ᶜᵉᶜ 🦊💙🇧🇷 24/45 (@Ricardo1995cec) June 28, 2026

Esse impedimento da Colombia é para rever a regra do impedimento. Ta errado. Não pode ser assim. — Gui Matt. (@guimatt6) June 28, 2026

Colômbia e Portugal empataram em 0 a 0 na terceira rodada da fase de grupos da Copa do MUndo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Como foi o jogo entre Colômbia e Portugal na Copa do Mundo?

A Colômbia começou melhor e criou a primeira grande chance logo no primeiro minuto, quando Luis Díaz invadiu a área, finalizou cruzado e, após desvio em Rúben Dias, Córdoba cabeceou por cima do travessão. Os sul-americanos seguiram pressionando e levaram perigo em finalizações de James Rodríguez, Córdoba e Jhon Arias, obrigando Diogo Costa a fazer boas defesas.

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Portugal respondeu em chutes de Bruno Fernandes e Rúben Dias, mas sem grande efetividade. Cristiano Ronaldo ainda assustou em uma finalização anulada por impedimento e cobrou uma falta nas mãos de Vargas. Nos minutos finais da etapa, a seleção portuguesa cresceu no jogo e passou a pressionar. Vargas salvou a Colômbia ao defender um perigoso chute de Bruno Fernandes. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

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O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes trocando erros e dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Portugal levou perigo aos cinco minutos e pouco depois a Colômbia respondeu. Aos 14 minutos, Cristiano Ronaldo desperdiçou uma boa oportunidade após passe de João Félix, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

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Aos 27 minutos, a Colômbia voltou a levar perigo quando Santi Arias encontrou Luis Díaz dentro da área, mas o atacante dominou, girou e furou na hora da finalização. Na sequência, James Rodríguez arriscou de fora da área e viu Renato Veiga desviar a bola para escanteio.

A emoção ficou para os acréscimos. Aos 45 minutos, a Colômbia chegou a balançar as redes com Davinson Sánchez. Após cobrança curta de escanteio, Luis Díaz acionou Quintero, que cruzou para o zagueiro cabecear para o fundo do gol. O assistente, no entanto, assinalou impedimento no lance. O VAR revisou a jogada e confirmou a posição irregular, anulando o gol e mantendo o empate sem gols.

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