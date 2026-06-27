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Impedimento em Colômbia x Portugal revolta web: 'Inacreditável'

Jogo terminou em 0 a 0

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 23:00
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Colômbia classificou na primeira colocação (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Colômbia classificou na primeira colocação (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Durante a partida entre Colômbia e Portugal, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, um impedimento na reta final do confronto chamou a atenção dos internautas. A equipe sul-americana havia marcado nos acréscimos o que seria o gol da vitória, mas o lance foi anulado pela arbitragem.

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  • Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    O zagueiro Davinson Sánchez balançou as redes de Diogo Costa aos 46 minutos da segunda etapa, após cruzamento de Juan Fernando Quintero. Porém, após análise do impedimento semiautomático, o defensor apareceu com o bico da chuteira à frente do último homem de Portugal.

    Confira a reação de alguns internautas nas redes sociais:

    Portugal na Copa do Mundo contra Colômbia
    Colômbia e Portugal empataram em 0 a 0 na terceira rodada da fase de grupos da Copa do MUndo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Como foi o jogo entre Colômbia e Portugal na Copa do Mundo?

    A Colômbia começou melhor e criou a primeira grande chance logo no primeiro minuto, quando Luis Díaz invadiu a área, finalizou cruzado e, após desvio em Rúben Dias, Córdoba cabeceou por cima do travessão. Os sul-americanos seguiram pressionando e levaram perigo em finalizações de James Rodríguez, Córdoba e Jhon Arias, obrigando Diogo Costa a fazer boas defesas.

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    Portugal respondeu em chutes de Bruno Fernandes e Rúben Dias, mas sem grande efetividade. Cristiano Ronaldo ainda assustou em uma finalização anulada por impedimento e cobrou uma falta nas mãos de Vargas. Nos minutos finais da etapa, a seleção portuguesa cresceu no jogo e passou a pressionar. Vargas salvou a Colômbia ao defender um perigoso chute de Bruno Fernandes. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

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    O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes trocando erros e dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Portugal levou perigo aos cinco minutos e pouco depois a Colômbia respondeu. Aos 14 minutos, Cristiano Ronaldo desperdiçou uma boa oportunidade após passe de João Félix, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

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    Aos 27 minutos, a Colômbia voltou a levar perigo quando Santi Arias encontrou Luis Díaz dentro da área, mas o atacante dominou, girou e furou na hora da finalização. Na sequência, James Rodríguez arriscou de fora da área e viu Renato Veiga desviar a bola para escanteio.

    A emoção ficou para os acréscimos. Aos 45 minutos, a Colômbia chegou a balançar as redes com Davinson Sánchez. Após cobrança curta de escanteio, Luis Díaz acionou Quintero, que cruzou para o zagueiro cabecear para o fundo do gol. O assistente, no entanto, assinalou impedimento no lance. O VAR revisou a jogada e confirmou a posição irregular, anulando o gol e mantendo o empate sem gols.

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