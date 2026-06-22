Balanço do Grupo G da Copa do Mundo: Bélgica tropeça, e Egito assume liderança
Vitória egípicia é a primeira do país na história das Copas
Na segunda rodada Grupo G da Copa do Mundo, a Bélgica segue sem vencer na competição após empatar sem gols com o Irã, em Los Angeles. No último jogo do domingo (21), o Egito conseguiu virar sobre a Nova Zelândia por 3 a 1 e assumiu a liderança da chave.
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Bélgica 0x0 Irã
No segundo jogo do dia, o Irã segurou o empate com a Bélgica por 0 a 0 e segue vivo em busca de uma vaga nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Os europeus pressionaram na etapa inicial, mas não conseguiram furar a defesa rival. Taremi chegou a marcar um gol pela equipe asiática após uma cobrança de falta ensaiada, mas o tento foi anulado por impedimento.
No segundo tempo, a Bélgica sofreu com a expulsão do zagueiro Ngoy e não conseguiu criar chances claras para abrir o placar e conquistar a primeira vitória na atual edição da Copa do Mundo. Por outro lado, o Irã assustou, Courtois trabalhou e as seleções não conseguiram tirar o zero do placar.
Nova Zelândia 1x3 Egito
O Egito venceu a Nova Zelândia de virada por 3 a 1 em Vancouver e garantiu uma classificação inédita para o mata-mata da Copa de 2026. A Nova Zelândia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça do zagueiro Surman, após escanteio de Tim Payne. Na etapa final, a seleção egípcia reagiu e buscou o empate aos 13 minutos, também de cabeça, com Mostafa Ziko.
A virada veio aos 21 minutos, quando Mohamed Salah recebeu uma bela assistência de calcanhar de Ziko e finalizou com precisão. Aos 36, o próprio Salah cobrou escanteio na primeira trave para Trézéguet cabecear livre, selando o placar e a primeira vitória do Egito na história das Copas.
Próximos jogos do Grupo G da Copa do Mundo
- Nova Zelândia x Bélgica (27/06) - 00h
- Egito x Irã (27/06) - 00h
Tabela do Grupo G da Copa do Mundo
|#
|Equipe
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
1
Egito
4
2
1
1
0
4
2
2
2
Irã
2
2
0
2
0
2
2
0
3
Bélgica
2
2
0
2
0
1
1
0
4
Nova Zelândia
1
2
0
1
1
3
5
-2
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