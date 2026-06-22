Balanço do Grupo G da Copa do Mundo: Bélgica tropeça, e Egito assume liderança Vitória egípicia é a primeira do país na história das Copas

Na segunda rodada Grupo G da Copa do Mundo, a Bélgica segue sem vencer na competição após empatar sem gols com o Irã, em Los Angeles. No último jogo do domingo (21), o Egito conseguiu virar sobre a Nova Zelândia por 3 a 1 e assumiu a liderança da chave.

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Bélgica 0x0 Irã

No segundo jogo do dia, o Irã segurou o empate com a Bélgica por 0 a 0 e segue vivo em busca de uma vaga nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Os europeus pressionaram na etapa inicial, mas não conseguiram furar a defesa rival. Taremi chegou a marcar um gol pela equipe asiática após uma cobrança de falta ensaiada, mas o tento foi anulado por impedimento.

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No segundo tempo, a Bélgica sofreu com a expulsão do zagueiro Ngoy e não conseguiu criar chances claras para abrir o placar e conquistar a primeira vitória na atual edição da Copa do Mundo. Por outro lado, o Irã assustou, Courtois trabalhou e as seleções não conseguiram tirar o zero do placar.

Lukaku lamenta empate da Bélgica contra o Irã pela Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

Nova Zelândia 1x3 Egito

O Egito venceu a Nova Zelândia de virada por 3 a 1 em Vancouver e garantiu uma classificação inédita para o mata-mata da Copa de 2026. A Nova Zelândia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça do zagueiro Surman, após escanteio de Tim Payne. Na etapa final, a seleção egípcia reagiu e buscou o empate aos 13 minutos, também de cabeça, com Mostafa Ziko.

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A virada veio aos 21 minutos, quando Mohamed Salah recebeu uma bela assistência de calcanhar de Ziko e finalizou com precisão. Aos 36, o próprio Salah cobrou escanteio na primeira trave para Trézéguet cabecear livre, selando o placar e a primeira vitória do Egito na história das Copas.

O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Próximos jogos do Grupo G da Copa do Mundo

Nova Zelândia x Bélgica (27/06) - 00h

(27/06) - 00h Egito x Irã (27/06) - 00h

Tabela do Grupo G da Copa do Mundo

# Equipe Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Egito 4 2 1 1 0 4 2 2 2 Irã 2 2 0 2 0 2 2 0 3 Bélgica 2 2 0 2 0 1 1 0 4 Nova Zelândia 1 2 0 1 1 3 5 -2

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