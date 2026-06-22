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Balanço do Grupo G da Copa do Mundo: Bélgica tropeça, e Egito assume liderança

Vitória egípicia é a primeira do país na história das Copas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 00:05
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Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo
O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Na segunda rodada Grupo G da Copa do Mundo, a Bélgica segue sem vencer na competição após empatar sem gols com o Irã, em Los Angeles. No último jogo do domingo (21), o Egito conseguiu virar sobre a Nova Zelândia por 3 a 1 e assumiu a liderança da chave.

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    Bélgica 0x0 Irã

    No segundo jogo do dia, o Irã segurou o empate com a Bélgica por 0 a 0 e segue vivo em busca de uma vaga nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Os europeus pressionaram na etapa inicial, mas não conseguiram furar a defesa rival. Taremi chegou a marcar um gol pela equipe asiática após uma cobrança de falta ensaiada, mas o tento foi anulado por impedimento.

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    No segundo tempo, a Bélgica sofreu com a expulsão do zagueiro Ngoy e não conseguiu criar chances claras para abrir o placar e conquistar a primeira vitória na atual edição da Copa do Mundo. Por outro lado, o Irã assustou, Courtois trabalhou e as seleções não conseguiram tirar o zero do placar.

    Lukaku lamenta empate da Bélgica contra o Irã pela Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)
    Lukaku lamenta empate da Bélgica contra o Irã pela Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

    Nova Zelândia 1x3 Egito

    O Egito venceu a Nova Zelândia de virada por 3 a 1 em Vancouver e garantiu uma classificação inédita para o mata-mata da Copa de 2026. A Nova Zelândia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça do zagueiro Surman, após escanteio de Tim Payne. Na etapa final, a seleção egípcia reagiu e buscou o empate aos 13 minutos, também de cabeça, com Mostafa Ziko.

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    A virada veio aos 21 minutos, quando Mohamed Salah recebeu uma bela assistência de calcanhar de Ziko e finalizou com precisão. Aos 36, o próprio Salah cobrou escanteio na primeira trave para Trézéguet cabecear livre, selando o placar e a primeira vitória do Egito na história das Copas.

    O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)
    O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

    Próximos jogos do Grupo G da Copa do Mundo

    • Nova Zelândia x Bélgica (27/06) - 00h
    • Egito x Irã (27/06) - 00h

    Tabela do Grupo G da Copa do Mundo

    #EquipePtsPJVITEDERGMGCSG

    1

    Egito

    4

    2

    1

    1

    0

    4

    2

    2

    2

    Irã

    2

    2

    0

    2

    0

    2

    2

    0

    3

    Bélgica

    2

    2

    0

    2

    0

    1

    1

    0

    4

    Nova Zelândia

    1

    2

    0

    1

    1

    3

    5

    -2

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