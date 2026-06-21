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Quantos gols Salah tem em Copas do Mundo?

Saiba quantos gols o atacante do Egito já marcou na competição

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 23:43
Atualizado há 0 minutos
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Mohamed Salah em partida do Egito contra Nova Zelândia na Copa do Mundo. (Imagem: Fran Santiago/Getty Images/AFP)
Mohamed Salah em partida do Egito contra Nova Zelândia na Copa do Mundo. (Imagem: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Com o golaço da virada marcado contra a Nova Zelândia na segunda partida da fase de grupos da Copa de 2026, neste domingo (21), Mohamed Salah agora soma 3 gols em Copas do Mundo. A seleção egípcia venceu os neozelandeses por 3 a 1, superando a partida da estreia contra a Bélgica, na qual ficou apenas no empate por 1 a 1.

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    Salaha comemora gol marcado pelo Egito contra a Nova Zelândia. (Imagem: Alex Grimm/Getty Images/AFP)

    Antes de balançar as redes nesta edição de 2026, o craque egípcio dividia o topo da artilharia histórica de seu país no torneio com o pioneiro Abdelrahman Fawzi, ambos com dois gols. Os gols anteriores de Salah foram marcados em sua estreia em Mundiais, na Rússia em 2018, quando ele anotou um gol contra a Rússia e outro contra a Arábia Saudita.

    Ao atingir a marca de três gols, Salah se tornou o maior artilheiro isolado do Egito em Copas: marca que era o recorde desde a primeira participação do país em 1934, e se aproxima de se tornar o maior artilheiro da história geral da seleção egípcia em todas as competições, visando superar os 69 gols do atual técnico Hossam Hassan.

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    O Egito, que está no Grupo G ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia, conta com o craque ex-Liverpool para encerrar o tabu de nunca ter vencido uma partida em todas as participações da seleção nas Copas do Mundo.

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