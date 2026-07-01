Balanço do dia: Brasil encara Noruega e ganha preocupação na Copa do Mundo França e México também venceram e se classificaram às oitavas de final da Copa do Mundo

No terceiro dia da segunda fase da Copa do Mundo, o Brasil conheceu o seu adversário nas oitavas de final: a Noruega. A equipe comandada por Haaland derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1, mas a Seleção Brasileira também ganhou uma preocupação por conta da confirmação da lesão de Lucas Paquetá. Nesta terça-feira (30), França e X também avançaram de fase na competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Haaland decide, e Noruega encara Brasil na Copa do Mundo

No primeiro jogo do dia, a Noruega encontrou dificuldades diante de uma Costa do Marfim bem organizada. Na etapa inicial, Nusa fez uma grande jogada individual e bateu colocado para marcar um golaço e abrir o placar em favor da seleção nórdica. No segundo tempo, Diallo deixou tudo igual com outro belo gol, mas Haaland deixou sua marca na reta final, chegou a cinco tentos na Copa do Mundo e colocou os europeus no caminho do Brasil.

continua após a publicidade

No domingo (5), Brasil e Noruega se enfrentam em jogo valendo vaga para as quartas de final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, às 17h (de Brasília).

Brasil ganha preocupação para a Copa do Mundo

Na manhã desta terça-feira (30), a CBF divulgou que Lucas Paquetá tem uma lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda após a realização de exames. A entidade não deu prazo para o meia voltar a defender o Brasil, mas dificilmente o atleta estará em campo no confronto com a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz/AFP)

França domina Suécia e avança

A França goleou a Suécia por 3 a 0 no Estádio de Nova Jersey e avançou com autoridade na Copa do Mundo de 2026. Com amplo domínio desde o início, os franceses carimbaram a trave duas vezes antes de Mbappé abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, após jogada ensaiada com Olise e Dembélé. O gol fez o camisa 10 superar Ronaldo Fenômeno em tentos marcados em mata-matas de Copas.

Na etapa final, o massacre continuou sob a batuta de Michael Olise. O meia deu uma bela assistência para Barcola ampliar aos 7 minutos e, aos 28, serviu Mbappé mais uma vez para fechar a conta. Com o resultado, a Suécia foi eliminada, e a França enfrentará o Paraguai nas oitavas de final.

Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

México controla Equador e segue vivo

O México venceu o Equador por 2 a 0 no Estadio Azteca e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Mesmo após o jogo atrasar em uma hora por questões climáticas, os donos da casa dominaram o primeiro tempo e construíram a vitória com gols de Julián Quiñones, aos 21 minutos, e Raúl Jiménez, aos 31.

Na etapa final, o Equador tentou pressionar com mudanças na equipe, mas esbarrou na sólida defesa mexicana, que segue invicta e sem sofrer gols no Mundial. Nos acréscimos, o zagueiro equatoriano Piero Hincapié ainda foi expulso, selando a eliminação de sua seleção. Com 100% de aproveitamento, o México enfrentará o vencedor de Inglaterra x República Democrática do Congo nas oitavas de final.

O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.