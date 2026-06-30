Dupla Mbappé e Olise massacra Suécia, e França avança na Copa do Mundo Bleus agora tem o melhor ataque de maneira isolada

A França venceu a Suécia por 3 a 0 nesta terça-feira (30), no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e avançou na Copa do Mundo. Em noite de domínio francês, Mbappé marcou duas vezes, Barcola também balançou as redes, e Olise foi o grande articulador da equipe de Didier Deschamps.

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Com o resultado, a atual vice-campeã mundial confirma o favoritismo e segue viva no mata-mata. A Suécia, que havia avançado como terceira colocada do Grupo F, pouco conseguiu produzir diante da pressão e da posse de bola francesa.

França domina antes de abrir o placar

A França tomou conta do jogo desde os primeiros minutos. A equipe de Didier Deschamps teve mais posse de bola, trocou passes no campo de ataque e empurrou a Suécia para perto da própria área. Logo no início, Digne arriscou de fora da área e parou em Zetterstrom. Na sequência, Mbappé também tentou chute rasteiro de longe, mas o goleiro sueco apareceu novamente. Aos 19 minutos, o camisa 10 chegou a balançar as redes após passe de Olise, mas o lance foi anulado por impedimento.

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A pressão francesa seguiu. Barcola levou perigo pelo lado esquerdo, Rabiot finalizou de dentro da área e obrigou Zetterstrom a boa defesa, e Mbappé acertou a trave após cruzamento rasteiro de Koundé. Pouco depois, Olise quase marcou um golaço em voleio, mas a bola também parou no poste. Até o gol, a França já tinha 13 finalizações contra apenas duas da Suécia. O placar ainda estava zerado, mas o domínio era absoluto.

Mbappé faz história

A insistência francesa foi recompensada aos 44 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Dembélé cobrou curto para Olise, recebeu de volta e encontrou Mbappé dentro da área. O capitão cortou a marcação e bateu para abrir o placar.

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O gol colocou Mbappé em mais um capítulo histórico nas Copas. O atacante chegou a nove gols em jogos de mata-mata do Mundial e ultrapassou os brasileiros Leônidas e Ronaldo Fenômeno como o jogador que mais marcou em partidas eliminatórias da competição.

A Suécia ainda tentou responder antes do intervalo, em jogada de Elanga com Svensson, mas o árbitro marcou impedimento no início da jogada. A etapa inicial terminou com vantagem mínima para a França, mas com diferença clara entre as equipes.

Olise no comando

A França voltou para o segundo tempo sem alterações e manteve o controle da partida. Com a bola no campo de ataque, a equipe trocou passes, procurou espaços e obrigou a Suécia a se fechar. Aos sete minutos, saiu o segundo gol. Olise deu belo passe para Barcola, que apareceu dentro da área e chutou para ampliar. O lance confirmou a força da dupla pelo setor ofensivo e praticamente encaminhou a classificação francesa.

Mesmo em vantagem, a França seguiu atacando. Tchouaméni arriscou de fora da área, Koundé finalizou dentro da área e Olise obrigou Zetterstrom a espalmar em chute de pé esquerdo. A posse francesa chegou a 71%, contra 28% da Suécia.

A Suécia tentou mexer na equipe e ganhar fôlego com as entradas de Zeneli, Taha Ali, Svanberg e Nygren. Ainda assim, pouco conseguiu criar. A França continuou mais perigosa, principalmente nos contra-ataques.

Aos 26 minutos, Mbappé encontrou Olise livre dentro da área, mas Zetterstrom saiu bem do gol e fechou o ângulo. Dois minutos depois, a dupla apareceu de novo. Olise deu belo passe para Mbappé, que recebeu pelo lado esquerdo da área e bateu para marcar o terceiro da França.

Com 3 a 0 no placar, Deschamps aproveitou para rodar a equipe. Gusto entrou no lugar de Koundé, Doué substituiu Dembélé, Theo Hernández entrou na vaga de Digne, e Cherki e Mateta foram acionados nos lugares de Mbappé e Olise. Ainda houve tempo para Doué e Barcola assustarem em boas finalizações, mas Zetterstrom evitou uma derrota ainda maior.

Mbappé, Olise, Dembélé e demais jogadores da França comemoram gol contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

A conexão entre Olise e Mbappé decidiu o jogo. O meia participou diretamente da construção ofensiva, encontrou espaços entre as linhas e serviu o camisa 10 no lance que matou a partida. A Suécia não conseguiu acompanhar a movimentação da dupla.

Deu aula 🏅

Olise foi o motor criativo da França. Participou do gol de abertura na jogada curta de escanteio, deu assistência para Barcola no segundo e encontrou Mbappé no terceiro. Além disso, levou perigo em finalizações de média distância e apareceu sempre como opção.

Ficou abaixo 📉

Técnico Graham Potter. A defesa da Suécia sofreu para controlar a velocidade e a troca de posições do ataque francês. A equipe passou boa parte do jogo fechada, mas ainda assim cedeu muitas finalizações e espaços dentro da área. Faltou coragem do time como um todo para jogar.

Não vou ver isso sozinho 👀

Mbappé acertou a trave no primeiro tempo, depois de cruzamento rasteiro de Koundé, em uma chance clara para abrir o placar. Poucos minutos depois, Olise pegou um voleio e também carimbou o poste. A França poderia ter resolvido o jogo ainda antes do intervalo.

✅Ficha técnica

FRANÇA 3 x 0 SUÉCIA

Copa do Mundo – Segunda fase

📆Data e hora: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)

📍Local: Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos

⚽Gols: Mbappé, aos 44'/1ºT e 28'/2ºT; Barcola, aos 7'/2ºT

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