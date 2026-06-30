logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Dupla Mbappé e Olise massacra Suécia, e França avança na Copa do Mundo

Bleus agora tem o melhor ataque de maneira isolada

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 19:56
Favorite o Lance! no Google
Olise abraça Mbappé em comemoração do gol da França
Olise abraça Mbappé em comemoração do gol da França (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A França venceu a Suécia por 3 a 0 nesta terça-feira (30), no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e avançou na Copa do Mundo. Em noite de domínio francês, Mbappé marcou duas vezes, Barcola também balançou as redes, e Olise foi o grande articulador da equipe de Didier Deschamps.

continua após a publicidade
  • Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia

    Quantos gols faltam para Mbappé ultrapassar Messi na artilharia da Copa?

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 minutos
  • Lance!

    Lance de Olise em França x Suécia enlouquece torcedores: ‘Reencarnação’

    Copa do Mundo 2026
    Há 45 minutos
  • Haaland, da Noruega, em disputa de bola contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo

    Qual foi o placar de Costa do Marfim x Noruega na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 47 minutos

    • ➡️Mbappé passa Klose e se torna o segundo maior artilheiro das Copas

    Com o resultado, a atual vice-campeã mundial confirma o favoritismo e segue viva no mata-mata. A Suécia, que havia avançado como terceira colocada do Grupo F, pouco conseguiu produzir diante da pressão e da posse de bola francesa.

    França domina antes de abrir o placar

    A França tomou conta do jogo desde os primeiros minutos. A equipe de Didier Deschamps teve mais posse de bola, trocou passes no campo de ataque e empurrou a Suécia para perto da própria área. Logo no início, Digne arriscou de fora da área e parou em Zetterstrom. Na sequência, Mbappé também tentou chute rasteiro de longe, mas o goleiro sueco apareceu novamente. Aos 19 minutos, o camisa 10 chegou a balançar as redes após passe de Olise, mas o lance foi anulado por impedimento.

    continua após a publicidade

    A pressão francesa seguiu. Barcola levou perigo pelo lado esquerdo, Rabiot finalizou de dentro da área e obrigou Zetterstrom a boa defesa, e Mbappé acertou a trave após cruzamento rasteiro de Koundé. Pouco depois, Olise quase marcou um golaço em voleio, mas a bola também parou no poste. Até o gol, a França já tinha 13 finalizações contra apenas duas da Suécia. O placar ainda estava zerado, mas o domínio era absoluto.

    Mbappé faz história

    A insistência francesa foi recompensada aos 44 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Dembélé cobrou curto para Olise, recebeu de volta e encontrou Mbappé dentro da área. O capitão cortou a marcação e bateu para abrir o placar.

    continua após a publicidade

    O gol colocou Mbappé em mais um capítulo histórico nas Copas. O atacante chegou a nove gols em jogos de mata-mata do Mundial e ultrapassou os brasileiros Leônidas e Ronaldo Fenômeno como o jogador que mais marcou em partidas eliminatórias da competição.

    A Suécia ainda tentou responder antes do intervalo, em jogada de Elanga com Svensson, mas o árbitro marcou impedimento no início da jogada. A etapa inicial terminou com vantagem mínima para a França, mas com diferença clara entre as equipes.

    Olise no comando

    A França voltou para o segundo tempo sem alterações e manteve o controle da partida. Com a bola no campo de ataque, a equipe trocou passes, procurou espaços e obrigou a Suécia a se fechar. Aos sete minutos, saiu o segundo gol. Olise deu belo passe para Barcola, que apareceu dentro da área e chutou para ampliar. O lance confirmou a força da dupla pelo setor ofensivo e praticamente encaminhou a classificação francesa.

    Mesmo em vantagem, a França seguiu atacando. Tchouaméni arriscou de fora da área, Koundé finalizou dentro da área e Olise obrigou Zetterstrom a espalmar em chute de pé esquerdo. A posse francesa chegou a 71%, contra 28% da Suécia.

    A Suécia tentou mexer na equipe e ganhar fôlego com as entradas de Zeneli, Taha Ali, Svanberg e Nygren. Ainda assim, pouco conseguiu criar. A França continuou mais perigosa, principalmente nos contra-ataques.

    Aos 26 minutos, Mbappé encontrou Olise livre dentro da área, mas Zetterstrom saiu bem do gol e fechou o ângulo. Dois minutos depois, a dupla apareceu de novo. Olise deu belo passe para Mbappé, que recebeu pelo lado esquerdo da área e bateu para marcar o terceiro da França.

    Com 3 a 0 no placar, Deschamps aproveitou para rodar a equipe. Gusto entrou no lugar de Koundé, Doué substituiu Dembélé, Theo Hernández entrou na vaga de Digne, e Cherki e Mateta foram acionados nos lugares de Mbappé e Olise. Ainda houve tempo para Doué e Barcola assustarem em boas finalizações, mas Zetterstrom evitou uma derrota ainda maior.

    Mbappé, Olise, Dembélé e demais jogadores da França comemoram gol contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé, Olise, Dembélé e demais jogadores da França comemoram gol contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡
    A conexão entre Olise e Mbappé decidiu o jogo. O meia participou diretamente da construção ofensiva, encontrou espaços entre as linhas e serviu o camisa 10 no lance que matou a partida. A Suécia não conseguiu acompanhar a movimentação da dupla.

    Deu aula 🏅
    Olise foi o motor criativo da França. Participou do gol de abertura na jogada curta de escanteio, deu assistência para Barcola no segundo e encontrou Mbappé no terceiro. Além disso, levou perigo em finalizações de média distância e apareceu sempre como opção.

    Ficou abaixo 📉
    Técnico Graham Potter. A defesa da Suécia sofreu para controlar a velocidade e a troca de posições do ataque francês. A equipe passou boa parte do jogo fechada, mas ainda assim cedeu muitas finalizações e espaços dentro da área. Faltou coragem do time como um todo para jogar.

    Não vou ver isso sozinho 👀
    Mbappé acertou a trave no primeiro tempo, depois de cruzamento rasteiro de Koundé, em uma chance clara para abrir o placar. Poucos minutos depois, Olise pegou um voleio e também carimbou o poste. A França poderia ter resolvido o jogo ainda antes do intervalo.

    ✅Ficha técnica

    FRANÇA 3 x 0 SUÉCIA
    Copa do Mundo – Segunda fase

    📆Data e hora: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍Local: Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos
    Gols: Mbappé, aos 44'/1ºT e 28'/2ºT; Barcola, aos 7'/2ºT

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo
    Copa do MundoImprensa da Noruega, adversário do Brasil, afirma que a Seleção está 'tremendo'Há 8 minutos
    Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia
    Copa do Mundo 2026Mbappé passa Klose e se torna o segundo maior artilheiro das CopasHá 15 minutos
    Bélgica e Senegal se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirBélgica x Senegal: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 15 minutos
    Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia
    Copa do Mundo 2026Quantos gols faltam para Mbappé ultrapassar Messi na artilharia da Copa?Há 37 minutos
    Copa do Mundo 2026Lance de Olise em França x Suécia enlouquece torcedores: 'Reencarnação'Há 45 minutos
    Haaland, da Noruega, em disputa de bola contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Qual foi o placar de Costa do Marfim x Noruega na Copa do Mundo?Há 48 minutos

    Mais LANCE!

    mbappé comemora gol marcado na partida contra a Suécia
    Quantos gols Mbappé, astro da França, tem em Copas do Mundo?
    Técnico da Noruega despista sobre duelo com a Seleção Brasileira
    Gol perdido por Mbappé em França x Suécia choca torcedores: 'Incrível'
    Haaland em momento de concentração antes de um dos jogos da Copa do mundo
    Atenção, Brasil! Haaland tem números assustadores pela Noruega; veja
    mbappé de braços abertos comemora gol marcado na partida contra a Suécia
    Mbappé marca, ultrapassa Pelé e caça Messi em recorde da Copa do Mundo
    Hossein durante viagem do Irã pelos Estados Unidos. (Foto: Divulgação/Instagram)
    Irã deixa Copa com críticas aos EUA e despedida emocionante no México
    Justin Kluivert lamentando pênalti perdido
    Justin Kluivert repete erro do pai 26 anos depois e Holanda volta a ser eliminada
    Ronald Koeman, técnico da Holanda, olhando para frente
    Técnico da Holanda pede demissão após eliminação na Copa do Mundo
    Summerville lamenta pênalti perdido
    Trio da Holanda vira alvo de ataques racistas após eliminação na Copa
    Inglaterra e RD Congo se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Inglaterra x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Noruegueses repercutem confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Queremos mais'
    Haaland corre para comemorar o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim
    Noruega, rival do Brasil, vem de feito inédito em Copas do Mundo
    Jogadores da Alemanha se lamentam após derrota nos pênaltis para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026
    Fantasma do Brasil, 7 a 1 atormenta Alemanha sem perspectivas de evolução