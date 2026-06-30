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Argentinos reagem à classificação da França na Copa do Mundo: 'Não tem'

Seleção francesa avançou ás oitavas de final do Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 21:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mbappé e jogadores da França comemoram classificação as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mbappé e jogadores da França comemoram classificação as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A classificação da França para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026 acendeu o alerta entre torcedores argentinos nas redes sociais. Após a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia, nesta terça-feira (30), muitos argentinos passaram a comentar a possibilidade de um novo encontro entre as seleções, relembrando a histórica final de 2022, vencida pela Argentina nos pênaltis após empate por 3 a 3.

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    O grande destaque da partida foi Kylian Mbappé, autor de dois gols, além da atuação inspirada de Michael Olise, que participou diretamente da construção das principais jogadas ofensivas dos franceses. O desempenho dominante dos Bleus levou torcedores argentinos a terem certo receio de uma possível revanche.

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    Veja a repercussão:

    Tradução: Estão prontos para a segunda parte deste filme de terror?

    Tradução: Olha só para ele depois de literalmente rolar a bola para dentro do gol na disputa de pênaltis da final da Copa do Mundo. Esse cara tem gelo nas veias. Meu Deus, Leo. Simplesmente insano!

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    Tradução: Está encaminhada uma nova final de infarto, que seja

    Tradução: Não. Por favor.

    Tradução: Não tem chance dessa vez.

    Como foi França x Suécia?

    A França tomou conta do jogo desde os primeiros minutos. A equipe de Didier Deschamps teve mais posse de bola, trocou passes no campo de ataque e empurrou a Suécia para perto da própria área. Logo no início, Digne arriscou de fora da área e parou em Zetterstrom. Na sequência, Mbappé também tentou chute rasteiro de longe, mas o goleiro sueco apareceu novamente. Aos 19 minutos, o camisa 10 chegou a balançar as redes após passe de Olise, mas o lance foi anulado por impedimento.

    A pressão francesa seguiu. Barcola levou perigo pelo lado esquerdo, Rabiot finalizou de dentro da área e obrigou Zetterstrom a boa defesa, e Mbappé acertou a trave após cruzamento rasteiro de Koundé. Pouco depois, Olise quase marcou um golaço em voleio, mas a bola também parou no poste. Até o gol, a França já tinha 13 finalizações contra apenas duas da Suécia. O placar ainda estava zerado, mas o domínio era absoluto.

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    A insistência francesa foi recompensada aos 44 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Dembélé cobrou curto para Olise, recebeu de volta e encontrou Mbappé dentro da área. O capitão cortou a marcação e bateu para abrir o placar.

    O gol colocou Mbappé em mais um capítulo histórico nas Copas. O atacante chegou a nove gols em jogos de mata-mata do Mundial e ultrapassou os brasileiros Leônidas e Ronaldo Fenômeno como o jogador que mais marcou em partidas eliminatórias da competição.

    A Suécia ainda tentou responder antes do intervalo, em jogada de Elanga com Svensson, mas o árbitro marcou impedimento no início da jogada. A etapa inicial terminou com vantagem mínima para a França, mas com diferença clara entre as equipes.

    Mbappé, Olise, Dembélé e demais jogadores da França comemoram gol contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé, Olise, Dembélé e demais jogadores da França comemoram gol contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Olise no comando

    A França voltou para o segundo tempo sem alterações e manteve o controle da partida. Com a bola no campo de ataque, a equipe trocou passes, procurou espaços e obrigou a Suécia a se fechar. Aos sete minutos, saiu o segundo gol. Olise deu belo passe para Barcola, que apareceu dentro da área e chutou para ampliar. O lance confirmou a força da dupla pelo setor ofensivo e praticamente encaminhou a classificação francesa.

    Mesmo em vantagem, a França seguiu atacando. Tchouaméni arriscou de fora da área, Koundé finalizou dentro da área e Olise obrigou Zetterstrom a espalmar em chute de pé esquerdo. A posse francesa chegou a 71%, contra 28% da Suécia.

    A Suécia tentou mexer na equipe e ganhar fôlego com as entradas de Zeneli, Taha Ali, Svanberg e Nygren. Ainda assim, pouco conseguiu criar. A França continuou mais perigosa, principalmente nos contra-ataques.

    Aos 26 minutos, Mbappé encontrou Olise livre dentro da área, mas Zetterstrom saiu bem do gol e fechou o ângulo. Dois minutos depois, a dupla apareceu de novo. Olise deu belo passe para Mbappé, que recebeu pelo lado esquerdo da área e bateu para marcar o terceiro da França.

    Com 3 a 0 no placar, Deschamps aproveitou para rodar a equipe. Gusto entrou no lugar de Koundé, Doué substituiu Dembélé, Theo Hernández entrou na vaga de Digne, e Cherki e Mateta foram acionados nos lugares de Mbappé e Olise. Ainda houve tempo para Doué e Barcola assustarem em boas finalizações, mas Zetterstrom evitou uma derrota ainda maior.

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