Argentinos reagem à classificação da França na Copa do Mundo: 'Não tem'
Seleção francesa avançou ás oitavas de final do Mundial
A classificação da França para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026 acendeu o alerta entre torcedores argentinos nas redes sociais. Após a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia, nesta terça-feira (30), muitos argentinos passaram a comentar a possibilidade de um novo encontro entre as seleções, relembrando a histórica final de 2022, vencida pela Argentina nos pênaltis após empate por 3 a 3.
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O grande destaque da partida foi Kylian Mbappé, autor de dois gols, além da atuação inspirada de Michael Olise, que participou diretamente da construção das principais jogadas ofensivas dos franceses. O desempenho dominante dos Bleus levou torcedores argentinos a terem certo receio de uma possível revanche.
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Veja a repercussão:
¿Están listos para la segunda parte de esta película de terror? pic.twitter.com/z3WKH1gMgv— Arvin (@sozirv) June 30, 2026
Tradução: Estão prontos para a segunda parte deste filme de terror?
Dando esta mirada después de pasar literalmente la pelota a la red en una tanda de penaltis de la final de la Copa del Mundo. Este tipo no tiene sangre. Madre mía, Leo. De locos!!! pic.twitter.com/lYVifLtlJu— Saif AlShahwarzi (@saifalshahwarzi) June 30, 2026
Tradução: Olha só para ele depois de literalmente rolar a bola para dentro do gol na disputa de pênaltis da final da Copa do Mundo. Esse cara tem gelo nas veias. Meu Deus, Leo. Simplesmente insano!
Está encaminada una nueva final de infarto, que sea— 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖𝙣 (@MarianoNico23) June 30, 2026
Tradução: Está encaminhada uma nova final de infarto, que seja
NO. POR FAVOR— ت (@jerenewells31) July 1, 2026
Tradução: Não. Por favor.
No hay chance esta vez— Andrezz 🇾🇪 (@AndrezzSpiegel) June 30, 2026
Tradução: Não tem chance dessa vez.
Como foi França x Suécia?
A França tomou conta do jogo desde os primeiros minutos. A equipe de Didier Deschamps teve mais posse de bola, trocou passes no campo de ataque e empurrou a Suécia para perto da própria área. Logo no início, Digne arriscou de fora da área e parou em Zetterstrom. Na sequência, Mbappé também tentou chute rasteiro de longe, mas o goleiro sueco apareceu novamente. Aos 19 minutos, o camisa 10 chegou a balançar as redes após passe de Olise, mas o lance foi anulado por impedimento.
A pressão francesa seguiu. Barcola levou perigo pelo lado esquerdo, Rabiot finalizou de dentro da área e obrigou Zetterstrom a boa defesa, e Mbappé acertou a trave após cruzamento rasteiro de Koundé. Pouco depois, Olise quase marcou um golaço em voleio, mas a bola também parou no poste. Até o gol, a França já tinha 13 finalizações contra apenas duas da Suécia. O placar ainda estava zerado, mas o domínio era absoluto.
A insistência francesa foi recompensada aos 44 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Dembélé cobrou curto para Olise, recebeu de volta e encontrou Mbappé dentro da área. O capitão cortou a marcação e bateu para abrir o placar.
O gol colocou Mbappé em mais um capítulo histórico nas Copas. O atacante chegou a nove gols em jogos de mata-mata do Mundial e ultrapassou os brasileiros Leônidas e Ronaldo Fenômeno como o jogador que mais marcou em partidas eliminatórias da competição.
A Suécia ainda tentou responder antes do intervalo, em jogada de Elanga com Svensson, mas o árbitro marcou impedimento no início da jogada. A etapa inicial terminou com vantagem mínima para a França, mas com diferença clara entre as equipes.
Olise no comando
A França voltou para o segundo tempo sem alterações e manteve o controle da partida. Com a bola no campo de ataque, a equipe trocou passes, procurou espaços e obrigou a Suécia a se fechar. Aos sete minutos, saiu o segundo gol. Olise deu belo passe para Barcola, que apareceu dentro da área e chutou para ampliar. O lance confirmou a força da dupla pelo setor ofensivo e praticamente encaminhou a classificação francesa.
Mesmo em vantagem, a França seguiu atacando. Tchouaméni arriscou de fora da área, Koundé finalizou dentro da área e Olise obrigou Zetterstrom a espalmar em chute de pé esquerdo. A posse francesa chegou a 71%, contra 28% da Suécia.
A Suécia tentou mexer na equipe e ganhar fôlego com as entradas de Zeneli, Taha Ali, Svanberg e Nygren. Ainda assim, pouco conseguiu criar. A França continuou mais perigosa, principalmente nos contra-ataques.
Aos 26 minutos, Mbappé encontrou Olise livre dentro da área, mas Zetterstrom saiu bem do gol e fechou o ângulo. Dois minutos depois, a dupla apareceu de novo. Olise deu belo passe para Mbappé, que recebeu pelo lado esquerdo da área e bateu para marcar o terceiro da França.
Com 3 a 0 no placar, Deschamps aproveitou para rodar a equipe. Gusto entrou no lugar de Koundé, Doué substituiu Dembélé, Theo Hernández entrou na vaga de Digne, e Cherki e Mateta foram acionados nos lugares de Mbappé e Olise. Ainda houve tempo para Doué e Barcola assustarem em boas finalizações, mas Zetterstrom evitou uma derrota ainda maior.
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