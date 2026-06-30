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Mbappé aniquila recordes em França x Suécia e segue invencível em como titular em Copas do Mundo

Atacante chega a 18 gols, vira maior artilheiro do mata-mata e segue sem perder quando começa jogando pela França

PorPedro BernardoPedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 20:51
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Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Kylian Mbappé transformou a vitória da França sobre a Suécia, por 3 a 0, nesta terça-feira (30), em mais um capítulo histórico de sua trajetória em Copas do Mundo. Com dois gols no duelo válido pela segunda fase, o camisa 10 não apenas colocou os franceses nas oitavas, como também ampliou uma marca impressionante: ele segue invicto como titular em Mundiais.

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    Desde a Copa de 2018, Mbappé foi titular em 16 partidas pela França no torneio. O retrospecto é de 15 vitórias e um empate no tempo normal. A única derrota francesa nesse recorte aconteceu contra a Tunísia, em 2022, quando o atacante começou no banco. A final contra a Argentina, no mesmo Mundial, terminou empatada em campo e foi decidida apenas nos pênaltis.

    Contra a Suécia, Mbappé voltou a ser decisivo. Abriu o placar no fim do primeiro tempo e marcou novamente na etapa final, em uma atuação que confirmou o peso do atacante no mata-mata.

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    Mbappé vira maior artilheiro do mata-mata das Copas

    Os dois gols contra a Suécia fizeram Mbappé chegar a dez gols em jogos eliminatórios de Copa do Mundo. Com isso, o francês ultrapassou Leônidas da Silva e Ronaldo Fenômeno, que tinham oito cada, e se tornou o maior artilheiro da história do mata-mata do torneio.

    A arrancada começou em 2018, quando marcou duas vezes contra a Argentina nas oitavas e voltou a balançar a rede na final contra a Croácia. Em 2022, fez dois contra a Polônia nas oitavas e três na final contra a Argentina. Agora, em 2026, anotou mais dois diante da Suécia.

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    Maiores artilheiros do mata-mata das Copas:

      1.
    1. Kylian Mbappé — 10 gols
      2. 2.
    2. Leônidas da Silva — 8 gols
      3. 3.
    3. Ronaldo Fenômeno — 8 gols
      4. 4.
    4. Just Fontaine — 7 gols
      5. 5.
    5. Vavá — 7 gols
      6. 6.
    6. Pelé — 7 gols

    Caça a Messi

    Mbappé também subiu no ranking geral de artilheiros da história das Copas. Com os dois gols diante dos suecos, chegou a 18 bolas na rede em Mundiais e ultrapassou Miroslav Klose, que tinha 16. Agora, o camisa 10 da França está isolado na segunda colocação da lista histórica e mira Lionel Messi, líder com 19 gols.

    Maiores artilheiros da história das Copas:

      1.
    1. Lionel Messi — 19 gols
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé — 18 gols
      3. 3.
    3. Miroslav Klose — 16 gols
      4. 4.
    4. Ronaldo Fenômeno — 15 gols
      5. 5.
    5. Gerd Müller — 14 gols

    A marca chama ainda mais atenção pela idade e pelo ritmo. Aos 27 anos, Mbappé disputa apenas sua terceira Copa do Mundo e já deixou para trás nomes históricos como Ronaldo, Klose, Pelé e Gerd Müller. São 18 gols em 18 jogos, sendo 16 como titular.

    Invicto como titular em Copas

    A vitória sobre a Suécia também reforçou outra estatística impressionante. Mbappé nunca perdeu uma partida de Copa do Mundo quando começou entre os titulares da França. Em 2018, foi titular em seis jogos e venceu todos: Austrália, Peru, Argentina, Uruguai, Bélgica e Croácia. A única partida daquela campanha em que começou no banco foi o empate sem gols contra a Dinamarca, pela fase de grupos.

    Em 2022, foi titular em seis jogos. Venceu Austrália, Dinamarca, Polônia, Inglaterra e Marrocos, além de empatar com a Argentina na final. A única derrota francesa em campo, contra a Tunísia, teve Mbappé como reserva.

    Em 2026, o atacante começou jogando nas quatro partidas da França até aqui: Senegal, Iraque, Noruega e Suécia. O resultado foi o mesmo em todas: vitória dos Bleus.

    COMO TITULAR:
    Jogos:     16
    Vitórias: 15
    Empates: 1
    Derrotas: 0

    Pelé ficou para trás em participações diretas em gol

    Além dos gols, Mbappé também avançou no ranking de participações diretas em Copas. O francês chegou a 22 ações diretas para gol, somando 18 bolas na rede e quatro assistências, e ultrapassou Pelé, que teve 20. O líder do ranking segue sendo Messi, com 26 participações diretas. Mbappé, no entanto, já aparece em segundo lugar e ainda tem a sequência da Copa de 2026 pela frente.

      1.
    1. Lionel Messi — 26
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé — 22
      3. 3.
    3. Pelé — 20
      4. 4.
    4. Ronaldo Fenômeno — 19
      5. 5.
    5. Miroslav Klose — 19
      6. 6.
    6. Gerd Müller — 18

    Artilharia de 2026

    A atuação contra a Suécia também colocou Mbappé no topo da artilharia da atual edição. O francês chegou a seis gols na Copa de 2026 e igualou Lionel Messi na liderança da disputa. Logo atrás aparece Erling Haaland, da Noruega, com cinco. Ousmane Dembélé e Vinícius Júnior vêm na sequência, com quatro gols cada.

    Mbappé acompanha a trajetória da bola cruzar a linha para selar o seu segundo gol da vitória da França sobre a Suécia
    Foto: Charly Triballeau / AFP

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