Lucas Paquetá se pronuncia após lesão na Copa do Mundo: 'Fé… Já vivi isso antes' Lesão na coxa tira o jogador de campo pelos próximos dias; Carlo Ancelotti precisará mexer na equipe brasileira

A lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda sofrida por Lucas Paquetá na partida contra o Japão, pela Segunda Fase da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29), deixará o meio-campista de fora dos próximos desafios da Seleção Brasileira no Mundial. Após a confirmação da lesão, o jogador foi às redes sociais se pronunciar.

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- Fé. Eu já vivi isso antes - escreveu o atleta em uma foto publicada nos stories do Instagram na noite desta terça-feira (30).

A expectativa é que o jogador volte aos trabalhos com bola entre os dias 12 e 15 de julho e, caso a evolução ocorra dentro do planejado, tenha condições de disputar a final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19, caso o Brasil confirme presença na decisão.

O Brasil enfrentará a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no Estádio New York/Nova Jersey. Para a vaga de Paquetá, Carlo Ancelotti tem opções como Endrick, Neymar, Danilo Santos, Gabriel Magalhães e Igor Thiago.

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O que aconteceu com Paquetá

O jogador do Flamengo deixou o gramado de Houston mancando e com sinais de incômodo na região posterior da coxa esquerda. Embora tenha conseguido caminhar normalmente ao passar pela zona mista após a partida, o jogador foi submetido a exames nesta terça-feira (30) que confirmaram uma lesão muscular, acendendo o alerta da comissão técnica para a sequência do torneio.

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Foto: Reprodução Instagram



