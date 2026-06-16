Baixa na Inglaterra: Tino Livramento deve ser cortado da Copa do Mundo após sofrer lesão Corte deve ser feito nas próximas horas

O sonho do jovem defensor Tino Livramento de disputar o Mundial está prestes a desmoronar devido a uma lesão na coxa sofrida durante o último treino. Às vésperas da estreia do English Team, o lateral-direito do Newcastle United deve ser desconvocado oficialmente nas próximas horas, conforme informou inicialmente o portal The Telegraph. O técnico Thomas Tuchel e a comissão médica correm contra o tempo, já que a Seleção da Inglaterra tem até as 17h (horário de Brasília) desta terça-feira para oficializar a substituição junto à Fifa.

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O substituto imediato e os bastidores da decisão

A regulamentação do torneio exige que o substituto integre a lista preliminar de 55 nomes enviada à Fifa no mês passado. Diante desse cenário, o favorito para assumir a vaga é o zagueiro Trevoh Chalobah, do Chelsea. A decisão final cabe agora ao corpo técnico liderado por Thomas Tuchel, que avalia o impacto técnico da perda do atleta para o restante da competição.

Trevoh Chalobah foi jogador de Thomas Tuchel no Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

A ascensão interrompida de uma promessa

Aos 23 anos, Tino Livramento vive o momento mais dramático de sua promissora carreira. Revelado pelas categorias de base do Chelsea, o jogador ganhou projeção nacional no Southampton antes de se consolidar no Newcastle United. Sua convocação para o torneio de seleções foi uma surpresa que desbancou veteranos como Trent Alexsander-Arnold, mas o problema muscular na coxa surge como um obstáculo cruel no caminho do jovem defensor.

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Tino Livramento em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Contagem regressiva para a estreia

A Inglaterra, campeã mundial de 1966, inicia sua jornada na competição nesta quarta-feira (17), às 16h (horário de Brasília). O confronto diante da Croácia acontece no gramado do AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, onde os ingleses tentam superar o fantasma das lesões de última hora para buscar o tão sonhado bicampeonato.

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