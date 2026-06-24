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Virgínia Fonseca torce para Vini Jr em Escócia x Brasil; veja

Craque marcou dois gols na partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 20:33
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Virginia Fonseca é vista comemorando gol de Vini Jr em Escócia x Brasil
Virginia Fonseca é vista comemorando gol de Vini Jr em Escócia x Brasil. (Foto: Reprodução)

A influenciadora Virgínia Fonseca, ex-namorada de Vini Jr, foi vista na partida entre Escócia e Brasil torcendo pelo jogador em um camarote no Hard Rock Stadium, junto com a mãe dele.

  • Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    • Virginia Fonseca e Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr, assistindo o jogo contra Escócia em um camarote no Hard Rock Stadium
    Virginia Fonseca e Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr, assistindo o jogo contra Escócia em um camarote no Hard Rock Stadium (Foto: Daily do Garotinho)

    Durante os gols que o craque marcou na partida, a influenciadora gravou vídeos torcendo para o ex-namorado, e vaiando quando seu gol foi anulado.

    Veja:

    Relembre o término de Vini Jr e Virgínia

    Vini Jr e Virgínia terminaram seu relacionamento amoroso, que durou cerca de seis meses, na tarde do dia 15 de maio. De acordo com o portal Léo Dias, o craque do Real Madrid teria contratado o serviço de acompanhantes brasileiras e as levado do Brasil até a Espanha, junto com Éder Militão. De acordo com a assessoria do camisa sete dos merengues, isso não aconteceu.

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    A assessoria do camisa 7, no entanto, negou as informações e afirmou que o episódio não aconteceu. Segundo o estafe do jogador, os rumores que circulam nas redes sociais e em portais estão distorcidos.

    Confira o que disse a defesa de Vini Jr:

    "Eu só gostaria de dizer que vocês estão seguindo uma linha muito errada sobre as meninas. Elas pagaram toda a viagem, estão hospedadas no próprio hotel e estão até assustadas."

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    Casal anunciou término em maio (Foto: Reprodução)

    De acordo com a defesa de Vini Jr, as mulheres custearam toda a viagem, estão hospedadas em hotel próprio e ficaram assustadas com a repercussão do caso. O estafe ainda reforçou que elas viajavam acompanhadas de amigas pessoais de Vini Jr. e Éder Militão, e não foram para a Espanha a convite dos atletas.

    Além disso, a assessoria ressaltou que não houve qualquer tipo de contratação de serviços por parte dos jogadores.

    Como foi o anúncio do fim do relacionamento

    O anúncio foi publicado poucas horas depois de Virginia comparecer ao estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A influenciadora assistiu à partida de Vini Jr. pelo Real Madrid na noite de quinta-feira (14). Durante o evento, ela usou uma jaqueta com o rosto do atacante estampado na peça.

    No comunicado, Virginia afirmou que se dedicou ao relacionamento. A influenciadora explicou que aprendeu a não negociar aquilo que considera inegociável em sua vida.

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