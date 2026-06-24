As grandes seleções que podem ficar fora do mata-mata da Copa do Mundo
Seleções tradicionais entram pressionadas nos jogos decisivos
A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta decisiva com algumas seleções tradicionais em situação delicada. Uruguai, Bélgica e Croácia ainda não garantiram vaga no mata-mata e podem se despedir precocemente do torneio caso não consigam os resultados necessários na última rodada.
➡️Brasil em 1º ou 2º? Veja qual cenário é melhor para os trabalhadores
Mesmo com o formato ampliado para 48 participantes e 32 vagas disponíveis na fase eliminatória, a classificação segue indefinida para diversas equipes. Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, apenas os oito melhores terceiros avançam, o que mantém a disputa aberta até os últimos jogos.
➡️Apenas goleada da Escócia pode eliminar o Brasil da Copa do Mundo hoje; entenda
Uruguai enfrenta missão complicada
Entre as seleções ameaçadas, o Uruguai vive o cenário mais difícil. A equipe comandada por Marcelo Bielsa somou apenas dois pontos nas duas primeiras rodadas e ainda não venceu na competição.
Na rodada final, os uruguaios terão pela frente a Espanha, uma das favoritas ao título. Para seguir vivos, precisam ao menos igualar o resultado de Cabo Verde, que encara a Arábia Saudita. Uma vitória garante a classificação, mas qualquer tropeço pode ser fatal dependendo do desempenho dos africanos.
Bélgica depende apenas de si
A Bélgica também chega pressionada após uma campanha abaixo das expectativas. Sem vencer até agora, os belgas aparecem atrás de Egito e Irã na classificação de seu grupo.
A boa notícia é que a seleção enfrenta a Nova Zelândia, lanterna da chave. Um triunfo assegura a vaga na próxima fase. Em caso de empate, a Bélgica ficará na dependência dos resultados dos demais grupos para saber se conseguirá avançar entre os melhores terceiros colocados. Já uma derrota significará eliminação.
Croácia tem confronto direto por vaga
Vice-campeã mundial em 2018 e terceira colocada em 2022, a Croácia também entra na rodada decisiva sem margem para erros.
Após perder para a Inglaterra na estreia e derrotar o Panamá na sequência, os croatas chegaram aos três pontos e aparecem atrás de Inglaterra e Gana, que somam quatro cada.
O último compromisso será justamente contra Gana, em um confronto direto por classificação. Uma vitória coloca a seleção croata em ótima situação para avançar. Já empate ou derrota deixam a equipe muito próxima da eliminação.
Jogos decisivos
Confira as partidas que definirão o futuro das três seleções na Copa do Mundo:
- Sexta-feira (26), às 19h- Uruguai x Espanha
- Sábado (27), à meia-noite- Nova Zelândia x Bélgica
- Sábado (27), às 18h- Croácia x Gana
➡️ Endrick, Rayan e quem mais? Escale seu Brasil ideal contra a Escócia na Copa!
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Escócia x Brasil
🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Escócia x Brasil @2.10
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre