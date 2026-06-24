As grandes seleções que podem ficar fora do mata-mata da Copa do Mundo Seleções tradicionais entram pressionadas nos jogos decisivos

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta decisiva com algumas seleções tradicionais em situação delicada. Uruguai, Bélgica e Croácia ainda não garantiram vaga no mata-mata e podem se despedir precocemente do torneio caso não consigam os resultados necessários na última rodada.

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Mesmo com o formato ampliado para 48 participantes e 32 vagas disponíveis na fase eliminatória, a classificação segue indefinida para diversas equipes. Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, apenas os oito melhores terceiros avançam, o que mantém a disputa aberta até os últimos jogos.

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Uruguai enfrenta missão complicada

Entre as seleções ameaçadas, o Uruguai vive o cenário mais difícil. A equipe comandada por Marcelo Bielsa somou apenas dois pontos nas duas primeiras rodadas e ainda não venceu na competição.

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Na rodada final, os uruguaios terão pela frente a Espanha, uma das favoritas ao título. Para seguir vivos, precisam ao menos igualar o resultado de Cabo Verde, que encara a Arábia Saudita. Uma vitória garante a classificação, mas qualquer tropeço pode ser fatal dependendo do desempenho dos africanos.

Bélgica depende apenas de si

A Bélgica também chega pressionada após uma campanha abaixo das expectativas. Sem vencer até agora, os belgas aparecem atrás de Egito e Irã na classificação de seu grupo.

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A boa notícia é que a seleção enfrenta a Nova Zelândia, lanterna da chave. Um triunfo assegura a vaga na próxima fase. Em caso de empate, a Bélgica ficará na dependência dos resultados dos demais grupos para saber se conseguirá avançar entre os melhores terceiros colocados. Já uma derrota significará eliminação.

Croácia tem confronto direto por vaga

Vice-campeã mundial em 2018 e terceira colocada em 2022, a Croácia também entra na rodada decisiva sem margem para erros.

Após perder para a Inglaterra na estreia e derrotar o Panamá na sequência, os croatas chegaram aos três pontos e aparecem atrás de Inglaterra e Gana, que somam quatro cada.

O último compromisso será justamente contra Gana, em um confronto direto por classificação. Uma vitória coloca a seleção croata em ótima situação para avançar. Já empate ou derrota deixam a equipe muito próxima da eliminação.

Amistoso entre Bélgica e Croácia (Foto: MARKO PERKOV / AFP)

Jogos decisivos

Confira as partidas que definirão o futuro das três seleções na Copa do Mundo:

Sexta-feira (26), às 19h- Uruguai x Espanha

Sábado (27), à meia-noite- Nova Zelândia x Bélgica

Sábado (27), às 18h- Croácia x Gana

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Escócia x Brasil

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