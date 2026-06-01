Bielsa explica ausência de Luis Suárez na convocação do Uruguai para a Copa do Mundo
Para o ataque, o treinador optou por Darwin Nuñez, Aguirre e Viñas
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Nesta segunda-feira, o técinico da Seleção do Uruguai, Marcelo Bielsa, revelou os motivos que o levaram a deixar o histórico atacante Luis Suárez de fora da convocação para a Copa do Mundo.
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— No momento em que Suárez nos comunicou, na partida de despedida que foi realizada, que ele preferia deixar seu espaço na equipe, entre outros argumentos, disse publicamente que queria favorecer o desenvolvimento de alguns jogadores jovens que eram alternativas para sua posição — relembrou Bielsa.
Em março deste ano, Suárez voltou atrás com sua decisão e expressou que, caso a Seleção Uruguaia precisasse dele, o atacante jamais negaria. Com isso, se colocou à disposição para disputar a hipotética quinta Copa do Mundo de sua carreira.
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O possível retorno do camisa 9 tomou conta às vésperas da convocação final, mas Marcelo Bielsa optou por manter o planejamento e oportunizar os jogadores mais novos, que pedem passagem na Seleção do Uruguai.
— Ele comunicou que estava disposto a contribuir retornando à seleção, algo que entendi como uma manifestação valiosa e sincera. De fato, eu não tenho nenhuma divergência com Suárez, mas optei por Darwin, por Viñas e por Rodrigo Aguirre.
Sem dar margem para nenhum tipo de rusga, Bielsa deixou claro que, mesmo podendo não ser uma lista isenta de erros, a decisão tomada é totalmente voltada aos aspectos esportivos.
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— Todas as decisões que tomamos podem ter erros, mas são decisões guiadas pelo que acredito ser o melhor para o sucesso esportivo da equipe — concluiu Bielsa.
Luis Suárez é o maior artilheiro do Uruguai, com 69 gols marcados em 143 partidas disputadas com a camisa Celeste. O atacante estreou pela Seleção em 2007, contra a Colômbia, e se despediu contra o Paraguai, em 2024.
Sem Suárez, o Uruguai está no grupo H e estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, dia 15 de junho, em Miami. Na sequência, encara Cabo Verde (21 de junho), também em Miami, e encerra a fase de grupos contra a Espanha (26 de junho), em Zapopan.
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