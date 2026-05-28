Convocado pelo Uruguai, Canobbio pode ter feito despedida do Fluminense

A vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira, que garantiu a classificação tricolor às oitavas de final da Libertadores, pode ter marcado também a despedida de Agustín Canobbio do clube. Convocado pelo Uruguai para a Copa do Mundo, o atacante viaja para se apresentar à seleção já nesta quinta-feira (28) e não enfrenta o Cruzeiro, no domingo (31), pela última rodada do Brasileirão antes da paralisação.

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De acordo com o regulamento da Fifa, os atletas convocados precisam ser liberados até o dia 30 de maio. A delegação uruguaia inicia imediatamente a preparação para o Mundial, e Canobbio viaja para se juntar à Celeste logo após a classificação no Maracanã.

Além da convocação, o atacante vive momento de valorização no mercado e pode ser negociado na próxima janela de transferências. O River Plate é um dos clubes interessados no uruguaio e já realizou uma sondagem pelo jogador. Neste momento, ainda não existe proposta oficial nem negociação aberta com o Fluminense.

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O Tricolor entende que Canobbio deve aumentar ainda mais o valor de mercado durante a Copa do Mundo. Contratado junto ao Athletico-PR no início do ano passado por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época), o uruguaio é visto hoje como um dos ativos mais importantes do elenco.

A possibilidade de venda também se conecta ao planejamento financeiro do clube. O Fluminense precisa realizar negociações na próxima janela para equilibrar o orçamento da temporada, principalmente após as perdas de premiação na Libertadores durante a fase de grupos. Nesse cenário, Canobbio aparece como um dos nomes mais valorizados e com mercado internacional aquecido.

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Mesmo em meio às especulações, o atacante deu demonstrações de comprometimento com o clube até o último momento. Após a classificação sobre o La Guaira, Luis Zubeldía revelou que o uruguaio tinha a possibilidade de se apresentar antes à seleção e ser liberado da partida no Maracanã, mas escolheu permanecer no Rio de Janeiro para ajudar o Fluminense.

— Sobre o Canobbio, o que vai acontecer no futuro ainda vamos ver. Sinceramente, eu não sei o que pode acontecer daqui para frente. Mas quero destacar uma coisa muito importante: o Canobbio tinha a possibilidade de se apresentar diretamente à seleção uruguaia e não jogar hoje. Só que ele, particularmente, deixou claro que a prioridade dele era estar aqui e ajudar o Fluminense neste jogo, pela necessidade que o clube tinha nesse momento. Isso demonstra muito comprometimento — afirmou Zubeldía.

Canobbio foi um dos destaques da classificação tricolor. Além da entrega tática durante toda a partida, marcou um golaço de três dedos no segundo tempo, em lance que praticamente sacramentou a vitória por 3 a 1 no Maracanã.

Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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O que vem por aí para o Fluminense?

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão, no domingo (31). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois disso, o Tricolor volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Bragantino.

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