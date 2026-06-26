Argentina enfrenta Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo Equipes fazem duelo inédito na segunda fase do Mundial

A Argentina enfrenta Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo, na próxima sexta-feira (3), às 19h (de Brasília) na segunda fase da competição em busca de uma vaga nas oitavas de final. O confronto será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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Líder do Grupo J e com a classificação garantida com uma rodada de antecedência, a Argentina aguardava a definição do Grupo H. Na chave, Cabo Verde iniciou a rodada na 3ª colocação, mas ultrapassou o Uruguai após empatar com a Arábia Saudita e se aproveitar da derrota da Celeste para a Espanha.

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Na fase de grupos, a Argentina tem 100% de aproveitamento após duas vitórias nos dois primeiros jogos. Neste sábado (27), a equipe de Lionel Scaloni enfrenta a Jordânia em busca de mais três pontos para entrar nos jogo de mata-mata com moral.

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Por outro lado, Cabo Verde avançou para a segunda fase da Copa do Mundo para enfrentar a Argentina sem nenhuma vitória no torneio. A equipe estreante na competição teve três empates contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, mas que foram suficientes para avançar com a 2ª colocação.

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Argentina e Cabo Verde fazem duelo inédito

Rivais na segunda fase da Copa do Mundo, Argentina e Cabo Verde nunca se enfrentaram na história e farão um duelo inédito. Enquanto a Albiceleste busca defender o título conquistado em 2022, os Tubarões Azuis sonham em seguir fazendo história em sua primeira participação no torneio.

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