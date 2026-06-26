Cabo Verde empata com Arábia Saudita e garante vaga histórica na Copa Seleção cabo-verdiana conseguiu vaga no mata-mata com três pontos

Cabo Verde e Arábia Saudita empataram em 0 a 0, nesta sexta-feira (26), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela último rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. Sem grandes emoções durante a partida, os cabo-verdianos se classificaram na segunda colocação da chave, com três pontos, em sua primeira participação em Mundiais. Do outro lado, os sauditas dão adeus a competição na lanterna.

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O adversário de Cabo Verde será a Argentina. A partida pela segunda fase da Copa do Mundo será no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília).

Primeiro tempo

O início da partida foi marcado por muito equilíbrio, com forte disputa pela posse de bola e predominância das defesas sobre os ataques. A primeira oportunidade foi da Arábia Saudita, quando Salem Al-Dawsari finalizou, mas foi bloqueado. Cabo Verde respondeu com um chute de Semedo, obrigando Al-Owais a fazer a primeira defesa da partida.

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Com mais presença no campo ofensivo, os cabo-verdianos controlaram boa parte das ações, pressionaram nas proximidades da área adversária, mas encontraram dificuldades para transformar o volume de jogo em finalizações. Já nos acréscimos do primeiro tempo, a Arábia Saudita voltou a levar perigo em uma conclusão de Kanno, defendida pelo goleiro Vozinha.

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Segundo tempo

No segundo tempo, o jogo entre Cabo Verde e Arábia Saudita ganhou contornos dramáticos valendo vaga no mata-mata. A Arábia Saudita voltou com uma postura mais agressiva, adiantando suas linhas, mas encontrou muitas dificuldades para furar o bloqueio cabo-verdiano e criar chances reais.

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Cabo Verde foi quem chegou com mais perigo: primeiro assustou com Jamiro Monteiro e Kevin Pina no início da etapa, e aos 28 minutos teve a oportunidade mais clara do jogo com Nuno da Costa, que saiu cara a cara com o goleiro Al-Owais, mas parou em uma defesa milagrosa. Os sauditas tentaram responder na base do abafa e das bolas paradas com Al-Juwayr e Al-Khaibari, mas a defesa de Cabo Verde segurou o resultado que ia garantindo a classificação dos africanos e eliminando a Arábia Saudita.

Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

✅ Ficha técnica

Cabo Verde 🆚 Arábia Saudita

Copa do Mundo 2026 – Grupo H

📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Wagner Pina (CBV); Saud Abdulhamid, Nasser Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan (SAU)

🟥 Cartões vermelhos:

Cabo Verde (Técnico: Bubista)

Vozinha; Wagner Pina (Steven Moreira), Pico, Diney e João Paulo; Lenini, Jamiro Monteiro (Laros Duarte), Deroy Duarte, Willy Semedo (Hélio Varela) e Ryan Mendes (Garry Rodrigues); Dailon Rocha Livramento (Nuno Da Costa).

Arábia Saudita (Técnico: Georgios Donis)

Mohammed Al Owais; Nawaf Boushal (Moteb Al-Harbi), Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti (Ali Lajami) e Saud Abdulhamid; Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari (Musab Al Juwayr), Salem Al-Dawsari e Sultan Mandash; Firas Al-Buraikan e Mohamed Kanno.

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