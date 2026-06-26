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Argentina aguarda definição do Grupo H para conhecer próximo rival na Copa

Albiceleste conhece rival dos 16 avos de final nesta sexta-feira (26)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 07:30
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Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Com a liderança do Grupo J garantida, a Argentina aguarda a definição do Grupo H para conhecer seu próximo rival na Copa do Mundo. A Albiceleste enfrentará o 2º colocado da chave que conta com Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita.

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    O Lance! apresenta os cenários e os possíveis confrontos da Argentina na segunda fase da Copa do Mundo. A equipe de Lionel Scaloni entrará em campo na sexta-feira (3) em busca de uma vaga nas oitavas de final.

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    Possíveis adversários da Argentina no mata-mata da Copa

    1. Se Espanha ganhar do Uruguai e Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita - Argentina x Cabo Verde
    2. Se Espanha ganhar do Uruguai e Arábia Saudita ganhar de Cabo Verde - Argentina x Arábia Saudita
    3. Se Espanha ganhar do Uruguai e Cabo Verde e Arábia Saudita empatarem - Argentina x Cabo Verde
    4. Se Espanha e Uruguai empatam e Arábia Saudita ganhar de Cabo Verde - Argentina x Arábia Saudita
    5. Se Espanha e Uruguai empatam e Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita por uma diferença maior do que cinco gols - Argentina x Espanha
    6. Se Espanha e Uruguai empatam e Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita por uma diferença menor do que cinco gols - Argentina x Cabo Verde
    7. Se Espanha e Uruguai empatam e Cabo Verde e Arábia Saudita empatam - Argentina x Uruguai ou Cabo Verde a depender do número de gols marcados por cada equipe
    8. Se Uruguai ganhar da Espanha e Cabo Verde e Arábia Saudita empatam - Argentina x Espanha
    9. Se Uruguai ganhar da Espanha e Arábia Saudita ganhar de Cabo Verde - Argentina x Espanha

    Diante desses cenários, a Argentina dificilmente enfrentará o Uruguai na segunda fase da Copa do Mundo. Antes do início do Mundial, a projeção era de que a Celeste Olímpica era a favorita para ocupar a vice-liderança do Grupo H, mas os empates contra Arábia Saudita e Cabo Verde não estavam dentro da expectativa que se criou.

    Dentro dessas possibilidades, a equipe de Lionel Scaloni pode reencontrar a Arábia Saudita em um jogo de Copa do Mundo após a derrota na estreia do torneio em 2022, no Catar. O clássico sul-americano é uma das probabilidades mais baixas de acontecer nos 16 avos de final.

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    Neste sábado (27), a Argentina encara a Jordânia em busca do 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa do Mundo. Independentemente do resultado, a Albiceleste não sairá da liderança de sua chave por conta das vitórias sobre Áustria e Argélia, o que faz com que a equipe de Lionel Scaloni não possa ser ultrapassada na classificação.

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    Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
    Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
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