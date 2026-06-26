Argentina aguarda definição do Grupo H para conhecer próximo rival na Copa Albiceleste conhece rival dos 16 avos de final nesta sexta-feira (26)

Com a liderança do Grupo J garantida, a Argentina aguarda a definição do Grupo H para conhecer seu próximo rival na Copa do Mundo. A Albiceleste enfrentará o 2º colocado da chave que conta com Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita.

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O Lance! apresenta os cenários e os possíveis confrontos da Argentina na segunda fase da Copa do Mundo. A equipe de Lionel Scaloni entrará em campo na sexta-feira (3) em busca de uma vaga nas oitavas de final.

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Possíveis adversários da Argentina no mata-mata da Copa

Se Espanha ganhar do Uruguai e Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita - Argentina x Cabo Verde Se Espanha ganhar do Uruguai e Arábia Saudita ganhar de Cabo Verde - Argentina x Arábia Saudita Se Espanha ganhar do Uruguai e Cabo Verde e Arábia Saudita empatarem - Argentina x Cabo Verde Se Espanha e Uruguai empatam e Arábia Saudita ganhar de Cabo Verde - Argentina x Arábia Saudita Se Espanha e Uruguai empatam e Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita por uma diferença maior do que cinco gols - Argentina x Espanha Se Espanha e Uruguai empatam e Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita por uma diferença menor do que cinco gols - Argentina x Cabo Verde Se Espanha e Uruguai empatam e Cabo Verde e Arábia Saudita empatam - Argentina x Uruguai ou Cabo Verde a depender do número de gols marcados por cada equipe Se Uruguai ganhar da Espanha e Cabo Verde e Arábia Saudita empatam - Argentina x Espanha Se Uruguai ganhar da Espanha e Arábia Saudita ganhar de Cabo Verde - Argentina x Espanha

Diante desses cenários, a Argentina dificilmente enfrentará o Uruguai na segunda fase da Copa do Mundo. Antes do início do Mundial, a projeção era de que a Celeste Olímpica era a favorita para ocupar a vice-liderança do Grupo H, mas os empates contra Arábia Saudita e Cabo Verde não estavam dentro da expectativa que se criou.

Dentro dessas possibilidades, a equipe de Lionel Scaloni pode reencontrar a Arábia Saudita em um jogo de Copa do Mundo após a derrota na estreia do torneio em 2022, no Catar. O clássico sul-americano é uma das probabilidades mais baixas de acontecer nos 16 avos de final.

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Neste sábado (27), a Argentina encara a Jordânia em busca do 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa do Mundo. Independentemente do resultado, a Albiceleste não sairá da liderança de sua chave por conta das vitórias sobre Áustria e Argélia, o que faz com que a equipe de Lionel Scaloni não possa ser ultrapassada na classificação.

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