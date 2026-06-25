Flaco López vive expectativa por estrear na Copa do Mundo com a Argentina Atacante deve ser utilizado por Scaloni na rotação de elenco contra a Jordãnia

Atacante do Palmeiras, Flaco López vive a expectativa por estrear na Copa do Mundo com a Argentina diante da Jordânia, no sábado (27). O centroavante deve receber alguns minutos em um jogo que servirá para Lionel Scaloni rodar o elenco, uma vez que a Albiceleste já tem a liderança do Grupo J assegurada.

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Na equipe titular, Scaloni deve optar por iniciar a partida com Julián Álvarez no comando de ataque da Argentina. O treinador pretende dar ritmo de jogo para uma das peças mais importantes do elenco, mas que iniciou os confrontos com Argélia e Áustria no banco de reservas após se recuperar de uma lesão na reta final da temporada.

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No entanto, Flaco López está sendo preparado para entrar no segundo tempo do jogo entre Argentina e Jordânia. Lionel Scaloni pretende dar oportunidades a maioria das peças do elenco, além da rodagem antes do início do mata-mata da Copa do Mundo.

Nos dois primeiros jogos do Mundial, Flaco López não saiu do banco de reservas, enquanto Lautaro Martínez foi titular nas duas partidas. Os jogos eram considerados chaves pro serem os mais desafiadores da chave em busca de uma classificação aos 16 avos de final.

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Flaco López com a Argentina

Em sua carreira, Flaco López participou de cinco jogos com a Argentina, mas ainda não marcou gols pela seleção. O centroavante deve ter alguns minutos para diante da Jordânia, que ocupa a lanterna do Grupo J e tem cinco gols sofridos, para balançar as redes com a Albiceleste pela primeira vez.

Em meio a ausência de Julián Álvarez nos amistosos preparatório para a Copa do Mundo, Flaco López participou dos jogos da Argentina contra Honduras e Islândia. O atleta chegou a ser titular no duelo contra os europeus, mas foi sacado no intervalo ao lado de outros quatro atletas.

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