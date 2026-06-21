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Árbitro do VAR investigado por suposto gesto supremacista na Copa volta a ser escalado

Australiano Shaun Evans volta a trabalhar no Mundial como assistente de VAR após investigação da Fifa concluir que não houve infração disciplinar em gesto exibido durante transmissão de Alemanha x Curaçao

PorLance!São Paulo (SP)
21/06/2026 15:50
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Shaun Evans, árbitro acusado de sinal supremacista antes de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Shaun Evans, árbitro acusado de sinal supremacista antes de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

O árbitro australiano Shaun Evans voltou a ser designado para uma partida da Copa do Mundo após ser investigado pela Fifa por um gesto exibido durante a transmissão do confronto entre Alemanha e Curaçao. O oficial atuará como assistente de VAR no duelo entre Nova Zelândia e Egito, válido pelo Grupo G.

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    • Esta será a primeira escala de Evans desde a conclusão da apuração conduzida pela entidade máxima do futebol. A investigação foi aberta após imagens da transmissão mostrarem o australiano fazendo um gesto com a mão semelhante a um sinal de "OK" invertido enquanto aparecia na central do VAR, em Dallas, nos Estados Unidos.

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    O gesto gerou repercussão nas redes sociais por também ser associado, em determinados contextos, a símbolos utilizados por grupos supremacistas brancos. Após analisar o caso, a Fifa informou que não encontrou evidências de violação do Código Disciplinar da entidade.

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    Em comunicado divulgado pela própria Fifa, Evans afirmou que o movimento foi involuntário e negou qualquer intenção de transmitir mensagens, crenças ou afiliações por meio do gesto. Segundo o árbitro, imagens gravadas posteriormente durante a partida mostram que ele repetiu o mesmo movimento diversas vezes enquanto segurava uma caneta entre os dedos. Evans também declarou que lamenta a interpretação gerada pelo episódio, mas reiterou que não realizou o gesto de forma consciente ou deliberada.

    A repercussão do caso levou a uma mudança na apresentação da equipe de vídeoarbitragem antes dos jogos do torneio. Nas partidas seguintes, as imagens da central do VAR passaram a mostrar os oficiais já posicionados diante dos monitores, sem interação direta com as câmeras de transmissão.

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