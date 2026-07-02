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AO VIVO: Assista ao duelo entre Portugal e Croácia com o Lance!TV

Duelo é válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 18:30
Atualizado há 1 minutos
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Nesta quinta-feira (2), Portugal e Croácia se enfrentam às 20h (de Brasília), pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

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    Direto da redação do Lance!, João Vidal e Thales Teixeira vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 19h30 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

    ⚽ Portugal x Croácia: como chegam as equipes

    Portugal teve dificuldades severas na fase de grupos e ficou abaixo do esperado, assim como o rendimento de seu ídolo, Cristiano Ronaldo. Depois de um empate sem brilho por 1 a 1 na estreia diante da República Democrática do Congo, a Seleção das Quinas desencantou na segunda rodada, goleando o Uzbequistão com direito a doblete do camisa 7 e provocação às câmeras, declarando "estar de volta".

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  • Austrália e Egito se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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    • Porém, na última rodada, o que se viu foi muito mais semelhante à atuação da jornada inicial. Frente à Colômbia, os comandados de Roberto Martínez mais uma vez fizeram jogo de pouca inspiração e empataram sem gols. O resultado deixou os europeus em segundo, com cinco pontos, dois a menos do que os sul-americanos.

    ➡️ Balogun iguala marca de Zidane, Ronaldinho e Garrincha na Copa do Mundo

    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Cristiano Ronaldo é a esperança de gols de Portugal contra a Croácia (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Já a Croácia fez o que se esperava no estágio inicial do torneio. Depois de uma estreia na qual ofereceu perigo, mas sucumbiu à Inglaterra em derrota por 4 a 2, os Ardentes venceram o Panamá pelo placar mínimo, com gol de Budimir, para conquistar os primeiros pontos na trajetória.

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    Na última rodada, o duelo contra Gana reservava até mesmo uma possibilidade de eliminação precoce. Os africanos precisavam apenas de um empate para se classificar, e, como é peculiar do técnico Carlos Queiroz, jogaram pelo resultado. O duelo estava igualado em 1 a 1 até os 37 minutos do segundo tempo, mas Vlasic balançou as redes e colocou os croatas no mata-mata em segundo.

    Jogadores da Croácia comemorando gol que deu a vitória sobre Gana na Copa do Mundo
    Croácia enfrenta Portugal em última grande chance de geração vice-campeã mundial (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)

    A bola rola para Portugal e Croácia às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, Ontario (CAN), pela fase de 16 avos. Quem avançar enfrenta a Espanha, que, mais cedo, superou a Áustria por 3 a 0, com dois gols de Oyarzabal e um de Pedro Porro.

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