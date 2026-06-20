Almirón é o primeiro jogador expulso na Copa do Mundo por nova regra da Fifa
Meia-atacante deixou o Paraguai com um a menos diante da Túrquia
A partida entre Turquia e Paraguai, na madrugada deste sábado (20), marcou a primeira expulsão da Copa do Mundo por uma nova regra da Fifa. Miguel Almirón, meia da Seleção Paraguaia, foi expulso por falar com a mão cobrindo a boca.
Na reta final do primeiro tempo, o paraguaio colocou a mão na boca para falar com Muldur, da Túrquia. O lateral turco imediatamente sinaliza ao árbitro, que faz sinal de espera. Após recomendação do VAR, o meia-atacante foi expulso.
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A nova regra entrou em vigor na Copa do Mundo. A partir do torneio, qualquer jogador que tapar a boca para falar com adversários podem ser punidos com cartão vermelho direto. A determinação entrou em vigor depois do episódio de racismo envolvendo Vini Jr e Gianluca Prestianni, na partida entre Real Madrid e Benfica, pelos playoffs da Uefa Champions League.
Entenda como caso com Vini Jr motivou nova regra válida na Copa do Mundo
A IFAB informou que abrirá consultas na para criar novas medidas disciplinares em duas situações específicas: quando jogadores decidirem deixar o campo de forma unilateral como protesto contra decisões da arbitragem — ou forem incentivados por membros da comissão técnica — e quando atletas cobrirem a boca durante confrontos com adversários em campo na Copa do Mundo.
A discussão ganhou força após o episódio envolvendo Vini Jr., do Real Madrid, acusado de sofrer ofensas racistas do argentino Gianluca Prestianni na partida contra o Benfica, pelos playoffs da Uefa Champions League.
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