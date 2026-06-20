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Almirón é o primeiro jogador expulso na Copa do Mundo por nova regra da Fifa

Meia-atacante deixou o Paraguai com um a menos diante da Túrquia

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 01:10
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Miguel Almirón foi expulso em Túrquia x Paraguai pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução CazéTV)
Miguel Almirón foi expulso em Túrquia x Paraguai pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução CazéTV)

A partida entre Turquia e Paraguai, na madrugada deste sábado (20), marcou a primeira expulsão da Copa do Mundo por uma nova regra da Fifa. Miguel Almirón, meia da Seleção Paraguaia, foi expulso por falar com a mão cobrindo a boca.

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    • Na reta final do primeiro tempo, o paraguaio colocou a mão na boca para falar com Muldur, da Túrquia. O lateral turco imediatamente sinaliza ao árbitro, que faz sinal de espera. Após recomendação do VAR, o meia-atacante foi expulso.

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    A nova regra entrou em vigor na Copa do Mundo. A partir do torneio, qualquer jogador que tapar a boca para falar com adversários podem ser punidos com cartão vermelho direto. A determinação entrou em vigor depois do episódio de racismo envolvendo Vini Jr e Gianluca Prestianni, na partida entre Real Madrid e Benfica, pelos playoffs da Uefa Champions League.

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    Miguel Almirón foi expulso em Túrquia x Paraguai pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução CazéTV)
    Momento em que Almirón tapa a boca para falar com adversário na Copa do Mundo (Foto: Reprodução CazéTV)

    Entenda como caso com Vini Jr motivou nova regra válida na Copa do Mundo

    A IFAB informou que abrirá consultas na para criar novas medidas disciplinares em duas situações específicas: quando jogadores decidirem deixar o campo de forma unilateral como protesto contra decisões da arbitragem — ou forem incentivados por membros da comissão técnica — e quando atletas cobrirem a boca durante confrontos com adversários em campo na Copa do Mundo.

    A discussão ganhou força após o episódio envolvendo Vini Jr., do Real Madridacusado de sofrer ofensas racistas do argentino Gianluca Prestianni na partida contra o Benfica, pelos playoffs da Uefa Champions League.

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