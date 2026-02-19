No jogo de ida dos playoffs da Champions League entre Benfica e Real Madrid, Vini Jr acusou Prestianni de injúria racial, em jogo disputado no Estádio da Luz, na terça-feira (17). Na sequência, o árbitro François Letexier ativou o protocolo antirracismo ao cruzar os punhos em forma de um "X", mas a partida foi retomada e encerrada com vitória dos espanhóis sobre os portugueses por 1 a 0 com gol do brasileiro.

O Lance! faz uma cronologia de todos os fatos que se sucederam desde o insulto de Prestianni até o apoio do Real Madrid em relação a Vini Jr. O caso contou com apoio de companheiros, críticas de Mourinho, mas também com a formalização de uma denúncia à Uefa contra o jogador do Benfica.

Estopim da confusão entre Vini Jr e Prestianni

Aos quatro minutos do segundo tempo, Vini Jr marcou um golaço em favor do Real Madrid sobre o Benfica. Na comemoração, o brasileiro dançou na frente da bandeirinha de escanteio com o escudo do clube português e em direção aos fãs portugueses.

Nesse momento, Prestianni foi tirar satisfações com o camisa sete do Real Madrid, o que deu início a uma confusão generalizada. Na ocasião, Vini Jr ainda foi punido com um cartão amarelo, uma vez que o árbitro entendeu que o brasileiro provocou desnecessariamente os torcedores do Benfica.

Quando os jogadores retornavam para seus lados do campo para o reinício do jogo, Prestianni e Vini Jr seguiam discutindo quando o argentino colocou a camisa por cima da boca e falou algo em direção ao brasileiro. Imediatamente, o camisa sete do Real Madrid correu em direção ao árbitro François Letexier e faz a denúncia.

Cronologia do desentendimento entre Vini Jr e Prestianni em Benfica x Real Madrid (Arte: NotebookLM)

Declarações dos personagens após a partida

Após a vitória do Real Madrid, Kylian Mbappé foi um dos personagens mais incisivos na defesa de Vini Jr. Em entrevista, o atacante revelou ter escutado Prestianni insultar o brasileiro com injúrias raciais mais de cinco vezes.

- No momento de tensão, o camisa 25 do Benfica usou palavras inaceitáveis. Ele colocou a camisa na boca para que as câmeras não captassem o que dizia e chamou Vini Jr de macaco cinco vezes. Eu, Vini Jr e outros jogadores do Real Madrid perdemos o controle. Não queríamos voltar a jogar. Isso é inaceitável. Somos vistos por muitas crianças, muitas pessoas nos assistem, então precisamos dar exemplos.

Em coletiva, José Mourinho questionou a forma como Vini Jr comemorou o gol, mas ficou em cima do muro sobre o suposto caso de injúria racial praticado por Prestianni. Em nenhum momento, o treinador português prestou solidariedade em relação a situação do brasileiro.

- Eu conversei com os dois. O Vinicius me disse uma coisa, mas o Prestianni me disse outra. Não posso tomar partido, 'nem ser Benfica nem ser Real Madrid,' e dizer que acredito 100% no Prestianni. Mas não posso dizer que o que Vinicius me disse é verdade. Eu não posso. Vinicius marca um gol que só ele ou o Mbappé conseguem marcar. Ele tinha que subir nos ombros de seus companheiros e não mexer com 60.000 pessoas neste estádio. Essa é a única coisa que digo. Por que ele não comemora como Di Stefano, Pelé ou Eusébio? Você marca um golaço e depois... Por que? Isso sempre está acontecendo com ele. Essa é a única coisa que não entendo.

Embora não tenha dado declarações aos meios de comunicação, Vini Jr não demorou para se pronunciar em suas redes sociais. O camisa sete do Real Madrid fez críticas direcionadas a Prestianni, mas também ao árbitro da partida.

- Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família. Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal-executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.

Alvo da acusação de Vini Jr, Prestianni também se pronunciou nas redes sociais e se defendeu da denúncia feita pelo atacante brasileiro. O atleta ganhou apoio público do Benfica, que disse estar ao lado de seu jogador em meio a guerra de narrativas.

- Quero declarar que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinicius Jr., que lamentavelmente interpretou mal o que acha que escutou. Jamais fui racista e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid.

Em meio a esse cenário, Gianni Infantino, presidente da Fifa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e diversas personalidades do esporte se pronunciaram sobre o caso. Por outro lado, o Benfica rebateu jogadores do Real Madrid que saíram em defesa de Vini Jr no Estádio da Luz.

Árbitro aciona protocolo antirracismo após denúncia de Vini Jr no jogo entre Benfica e Real Madrid pela Champions (Foto: Filipe Amorim/AFP)

O dia seguinte a Benfica x Real Madrid

No dia seguinte ao suposto caso de injúria racial de Prestianni contra Vini Jr, a Uefa abriu uma investigação. Um Comitê de Ética e Disciplina da Uefa foi designado para apurar a denúncia feita pelo jogador do Real Madrid.

- Os relatórios oficiais das partidas de ontem à noite estão sendo analisados. Caso haja alguma reclamação, um processo será aberto e, se forem aplicadas sanções disciplinares, estas serão anunciadas no site disciplinar da Uefa. Não temos mais informações a fornecer nem comentários adicionais a fazer sobre este assunto neste momento.

O Benfica reagiu de forma imeadiata ao comunicado da Uefa se mostrou à disposição para colaborar com as investigações. No entanto, o clube português reafirmou a confiança em Prestianni e defendeu o argentino.

- O Sport Lisboa e Benfica encara com total espírito de colaboração, transparência, abertura e sentido de esclarecimento as diligências hoje anunciadas pela UEFA, na sequência do alegado caso de racismo ocorrido no jogo frente ao Real Madrid. O Clube reafirma, de forma clara e inequívoca, o seu compromisso histórico e intransigente com a defesa dos valores da igualdade, do respeito e da inclusão, que vão ao encontro dos valores matriciais da sua fundação e que têm em Eusébio o seu símbolo maior. O Sport Lisboa e Benfica reitera ainda que apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do Clube sempre foi pautada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade benfiquista. O Clube lamenta a campanha de difamação de que o jogador tem sido vítima.

Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Real Madrid envia supostas provas à Uefa em apoio a Vini Jr

Na manhã desta quinta-feira (19), o Real Madrid publicou um comunicado em que revelou ter enviado supostas provas do caso de injúria racial de Prestianni contra Vini Jr. O clube afirmou que trabalhará para a erradicação do racismo no futebol e na sociedade.

- O Real Madrid comunica que forneceu à Uefa todas as provas disponíveis sobre os incidentes ocorridos na última terça-feira (17), no jogo da Champions League, em que nossa equipe enfrentou o Benfica, em Lisboa. Nosso clube colaborou de maneira ativa com a investigação aberta pela Uefa após os inaceitáveis episódios de racismo viviso nesta partida. O Real Madrid agradece o respaldo unânime, o apoio e o carinho que o nosso jogador Vinicius Jr. recebeu de todos os âmbitos do futebol mundial.

Pivô de uma das polêmicas no dia do jogo, José Mourinho não dará coletiva de imprensa às vésperas do jogo entre Benfica e Aves SAD, pelo Campeonato Português. O comandante comentará sobre as expectativas para a partida apenas no canal oficial do clube.

Vini Jr recebe apoio de Arbeloa após ouvir suposta injúria racial de Prestianni (Foto: Filipe Amorim/AFP)

