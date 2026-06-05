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Adversário do Brasil na Copa sofre virada para seleção comandada por Mano Menezes

Peru marcou duas vezes na reta final contra o Haiti

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
23:12
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Jesus Prettel comemora vitória do Peru sobre o Haiti (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
imagem cameraJesus Prettel comemora vitória do Peru sobre o Haiti (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
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O Haiti, adversário da Seleção Brasileira na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, foi derrotado de virada pelo Peru por 2 a 1, em amistoso disputado no Nu Stadium, na Flórida, Estados Unidos. A equipe peruana é comandada pelo técnico brasileiro Mano Menezes e conquistou a vitória nos minutos finais do confronto.

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Os haitianos fizeram um bom primeiro tempo e foram para o intervalo em vantagem no placar. O gol da equipe foi marcado pelo atacante Wilson Isidor, destaque da seleção e jogador do Sunderland, da Inglaterra. O Haiti apresentou intensidade ofensiva e criou dificuldades para a defesa peruana durante boa parte da partida.

Wilson Isidor comemora gol marcado pelo Haiti contra o Peru (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
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Na segunda etapa, o técnico francês Sébastien Migné promoveu diversas alterações para observar opções no elenco antes da estreia no Mundial. Mesmo com as mudanças, o Haiti seguiu criando oportunidades e poderia ter ampliado a vantagem. O centroavante Frantzdy Pierrot desperdiçou duas chances claras cara a cara com o goleiro adversário. Outro destaque da equipe foi o meia Jean-Ricner Bellegarde, camisa 10 haitiano que atua no Wolverhampton, da Inglaterra.

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A superioridade haitiana, porém, não se transformou em resultado. Em um intervalo de apenas três minutos, o Peru virou a partida com gols de Renzo Garcés e Jairo Vélez. Ambos os tentos saíram em jogadas de bola parada, fundamento que expôs uma fragilidade defensiva da seleção que será adversária do Brasil. Com o resultado, Mano Menezes conquistou sua primeira vitória à frente da seleção peruana após três partidas no comando.

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Mano Menezes é o atual treinador da seleção do Peru (Foto: Reprodução/Instagram)
Mano Menezes é o atual treinador da seleção do Peru (Foto: Reprodução/Instagram)

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O Haiti estreia na Copa do Mundo no dia 12 de junho, às 22h (de Brasília), diante da Escócia. Na segunda rodada, a equipe enfrentará o Brasil no dia 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), em confronto que pode ser decisivo para as pretensões das duas seleções no Grupo C.

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