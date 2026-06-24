A melhor rodada da história das Copas do Mundo? Veja duelos Última rodada da fase de grupos do Mundial promete fortes emoções

A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Fifa promete ser histórica. A fase inicial do torneio atinge seu ápice com confrontos diretos pela liderança, gigantes sob risco de eliminação e o duelo de artilheiros mais aguardado do planeta. Enquanto a Seleção Brasileira busca consolidar o topo de sua chave, seleções tradicionais jogam a vida para evitar um vexame precoce. Entenda todos os cenários que movimentam os gramados norte-americanos.

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Haaland vs Mbappé

O grande destaque desta sexta-feira (26) fica por conta de Noruega e França , que se enfrentam no Gillette Stadium , em Foxborough (EUA), às 16h (de Brasília). O jogo vale a liderança isolada do Grupo I e coloca frente a frente os dois maiores astros da atualidade: Erling Haaland e Kylian Mbappé . Ambos somam quatro gols na competição. Com 100% de aproveitamento até aqui, as duas potências travam uma batalha que tem tudo para ser o melhor jogo da primeira fase.

Mbappé e Haaland comemorando gols (Fotos: AFP)

Os dramas de Uruguai e Equador

Ainda na luta pela sobrevivência, o Uruguai encara a Espanha nesta rodada no Estádio Akron, em Guadalajara (MEX), às 21h (de Brasília). A seleção espanhola busca assegurar o topo do Grupo H após golear a Arábia Saudita e tropeçar contra Cabo Verde. Do outro lado, o Uruguai, comandado por Bielsa, precisa desesperadamente da vitória, pois uma derrota decreta a eliminação precoce dos sul-americanos.

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O Equador vive um cenário de drama idêntico. Pressionados após uma derrota para a Costa do Marfim e um empate amargo com Curaçao, os equatorianos jogam a vida contra a Alemanha nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Ao contrário do rival, a seleção alemã esbanja confiança, já classificada e com o primeiro lugar do Grupo E garantido.

Enner Valencia, camisa 13 do Equador, é cumprimentado por jogador de Curaçao (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Destinos opostos para Messi e Cristiano Ronaldo

Os astros da última década viveram realidades maiores no fechamento desta fase. No sábado (27), Portugal enfrenta a Colômbia no Hard Rock Stadium , em Miami, às 20h30 (de Brasília). Os portugueses entram em campo sob forte pressão. Embora tenham chances remotas de ficar fora da zona de classificação dos melhores terceiros colocados, precisam vencer a Colômbia para assumir a liderança do Grupo K da Copa do Mundo.

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Vibração de Cristiano Ronaldo após o gol (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por outro lado, a Argentina navega em águas tranquilas. Sob a genialidade de Lionel Messi, que garantiu duas vitórias e a vaga antecipada no Grupo J, os argentinos apenas cumprem tabela contra a Jordânia, no sábado (27), às 23h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas. Existe a possibilidade de Messi ser poupado devido à situação confortável da equipe albiceleste.

Lionel Messi corre para comemorar o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

E o Brasil?

A Seleção Brasileira entra em campo focado para garantir o primeiro lugar do Grupo C da Copa do Mundo. Após uma estreia duríssima contra o Marrocos e uma vitória imponente sobre o Haiti , o Brasil enfrentou a Escócia para sacramentar sua grande campanha. O confronto ocorre no Hard Rock Stadium , em Miami (EUA), às 19h (de Brasília), e promete parar o país na busca pelo hexacampeonato.

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Colômbia x Portugal

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